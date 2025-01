À Davos, Ambipar et le ministère des peuples autochtones signent un protocole d'intention sur les urgences climatiques et la durabilité.

L'initiative concernera environ 1 million de kilomètres carrés de territoires indigènes, soit près de 14 % du territoire brésilien et l'équivalent de la somme des superficies de la France et de l'Angleterre.

DAVOS, Suisse, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- En synergie avec la création de SDG 18 pour l'égalité ethnique et raciale, Tercio Borlenghi Jr, président d'Ambipar, une multinationale brésilienne leader dans les solutions environnementales, et le secrétaire exécutif du ministère des peuples indigènes (MPI), Eloy Terena, ont signé un protocole sans précédent pour promouvoir les actions visant à combattre et à prévenir les incendies, le développement durable et le renforcement de la résilience dans les territoires indigènes.

Ce partenariat sans précédent, qui s'inscrit dans la stratégie du MPI visant à inclure le secteur privé dans la responsabilité mondiale pour la préservation des terres indigènes, couvre des initiatives qui comprennent un soutien technique pour la formation à la prévention et à la réponse aux événements extrêmes, aux catastrophes et à la lutte contre les incendies, la reforestation des zones déboisées, le développement de projets de bioéconomie, la conservation et l'éducation à l'environnement, ainsi que la promotion de l'économie circulaire et de la gestion efficace des déchets solides.

L'initiative concernera environ un million de kilomètres carrés de territoires indigènes, soit près de 14 % du territoire brésilien et l'équivalent des superficies combinées de la France et de l'Angleterre.

Le partenariat vise également à favoriser la création de revenus par la formation professionnelle des jeunes dans des activités de préservation de l'environnement, des projets sociaux et l'amélioration des services écosystémiques, sur la base d'une consultation avec les communautés, conformément à la convention 169 de l'OIT (Organisation internationale du travail), en alignant les efforts pour contribuer au bien-être et à l'inclusion des peuples autochtones dans le contexte d'un programme environnemental intégré et innovant.

« Nous croyons au pouvoir de la collaboration pour transformer les défis en opportunités durables. Ce partenariat renforce notre engagement en faveur de solutions qui ont un impact positif sur les personnes et la planète, en particulier sur les communautés indigènes, qui jouent un rôle fondamental dans la préservation de l'environnement », a déclaré Rafael Tello, vice-président d'Ambipar chargé du développement durable.

« Le ministère des peuples indigènes souligne que ce partenariat est un outil important pour consolider les politiques publiques culturellement appropriées visant à la durabilité et à la protection des droits des peuples indigènes, en veillant à ce que les bénéfices de ces actions atteignent effectivement les communautés », a déclaré Eloy Terena, secrétaire exécutif du MPI.

À propos d'Ambipar

Ambipar est une multinationale brésilienne, leader mondial des solutions environnementales, qui investit et exploite des projets de décarbonisation, d'économie circulaire, de transition énergétique et de régénération de l'environnement, avec une présence dans 41 pays et plus de 20 000 employés. Les actions de la société sont cotées au B3 (AMBP3) et au New York Stock Exchange (AMBI). Pour en savoir plus, cliquez ici.