A "DIFERENÇA DE USO" DA INTERNET MÓVEL É QUASE OITO VEZES MAIOR DO QUE O TAMANHO DA "LACUNA DE COBERTURA", REVELOU A PESQUISA DA GSMA

Redes de banda larga móvel cobrem 95% do mundo, mas 40% da população coberta por essas redes enfrenta outras barreiras que a impede de ficar on-line

LONDRES, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Garantir que as pessoas possam usar a internet móvel, em vez de se concentrar somente na cobertura da rede, é a chave para impulsionar a inclusão digital para 3,2 bilhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com as estatísticas divulgadas hoje pela GSMA.

O relatório anual State of Mobile Internet Connectivity da organização mostra que 95% da população global agora vive em áreas atendidas pela conectividade de banda larga móvel e que , graças a essa base de cobertura, 55% da população mundial agora está conectada à internet móvel. Oferecer cobertura aos 5% restantes (a "lacuna de cobertura") continua sendo um desafio importante.

No entanto, o problema maior são os 3,2 bilhões de pessoas, o equivalente a 40% da população mundial, que são cobertas por uma rede de banda larga móvel, mas enfrentam barreiras que as impedem de ficar on-line (a "lacuna de uso"). Entre elas estão:

Falta de conhecimento e habilidades digitais

Acessibilidade (particularmente acessibilidade ao aparelho)

Acesso a conteúdo e serviços relevantes

Preocupações e acesso à segurança e proteção

Os impactos desses desafios têm consequências de longo alcance, especialmente em países de renda baixa e média (LMICs) onde o celular é a principal e, em muitos casos, a única forma de acesso à internet.

Da população "não conectada" do mundo, que tem maior probabilidade de ser pobre, mulher e morar em áreas rurais, 94% vive em países de renda baixa e média. A falta de acesso à internet os impede de desempenhar um papel ativo em um mundo cada vez mais on-line, tornando-os menos capazes de lidar com as perturbações econômicas e sociais contínuas causadas pela pandemia de COVID-19, mudanças climáticas, aumento dos preços de energia e a crise do custo de vida. Essas barreiras também os impedem de acessar informações e serviços fundamentais, como saúde, educação, comércio eletrônico, serviços financeiros e oportunidades de geração de renda.

O diretor geral da GSMA, Mats Granryd, disse: "Mais de 55% das pessoas em todo o mundo agora estão se beneficiando do poder transformador da conectividade à internet móvel. As operadoras móveis em todo o mundo agora estenderam a cobertura móvel para 95% da população global e continuam investindo todos os dias para aumentar essa participação. Devemos celebrar essa conquista, mas não devemos deixá-la nos cegar para o desafio ainda maior.

"Está na hora de fazer avanços reais na jornada para atingir os 3,2 bilhões de pessoas que ainda não estão usando a internet móvel, apesar de viverem em ambientes de redes de banda larga móvel. Solicitamos que governos e organizações em todo o mundo trabalhem ao lado do setor móvel e tornem a inclusão digital uma prioridade genuína. Remover barreiras à adoção da internet móvel impulsionará a recuperação econômica, melhorará a mobilidade social e a igualdade de gênero e transformará a vida de milhões de pessoas em todo o mundo."

Tendências importantes

Embora o relatório tenha destacado a importância do aumento do foco em abordar a "lacuna de uso", também revelou uma série de tendências importantes:

O uso da internet móvel ainda está crescendo e impulsionando a inclusão digital. Até o final de 2021, 4,3 bilhões de pessoas, ou 55% da população mundial, utilizavam internet móvel, um aumento de 43% com relação a 2017.

Até o final de 2021, 4,3 bilhões de pessoas, ou 55% da população mundial, utilizavam internet móvel, um aumento de 43% com relação a 2017. Quase 300 milhões de pessoas estiveram on-line no ano passado. A maioria das pessoas que começaram a usar internet móvel em 2021 veio de países LMICs, onde vivem 94% da população não conectada. Como resultado, pela primeira vez, a metade da população que vive em países de renda baixa ou média agora está usando a internet móvel.

A maioria das pessoas que começaram a usar internet móvel em 2021 veio de países LMICs, onde vivem 94% da população não conectada. Como resultado, pela primeira vez, a metade da população que vive em países de renda baixa ou média agora está usando a internet móvel. Globalmente, a lacuna de cobertura diminuiu substancialmente nos últimos sete anos. A porcentagem de pessoas fora do alcance das redes de banda larga móvel caiu de 19% em 2015 para 5% no final de 2021. No entanto, não há espaço para complacência: 400 milhões de pessoas em todo o mundo ainda não vivem em uma área coberta por uma rede de banda larga móvel, e o progresso tem diminuído desde 2018.

Embora tenha havido um progresso importante no aumento da adoção e do uso da internet, o relatório, que foi financiado pelo Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) do Reino Unido e pela Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) por meio da GSMA Mobile for Development Foundation, demonstra que o crescimento foi desigual e que há uma crescente divisão digital entre e dentro dos países. O relatório conclui que é necessário um forte esforço coletivo para fechar o abismo digital. Isso requer ações informadas e direcionadas de todas as partes interessadas, incluindo operadoras móveis, formuladores de políticas, parceiros internacionais e o setor privado mais amplo para atender às necessidades dos não conectados e às barreiras que eles enfrentam para acessar e usar a internet.

Abordar a lacuna de uso da internet móvel será um foco do evento MWC Africa deste ano em Kigali, Ruanda, que começará na próxima semana. Para mais informações sobre a MWC Africa, incluindo como participar, acesse: https://www.mwc-africa.com/.

O State of Mobile Internet Connectivity Report 2022 da GSMA está disponível em: https://www.gsma.com/r/somic/.

Sobre a GSMA

A GSMA é uma organização global que unifica o ecossistema móvel para descobrir, desenvolver e fornecer inovação fundamental para ambientes de negócios positivos e mudanças sociais. Nossa visão é liberar todo o poder da conectividade para que as pessoas, o setor e a sociedade prosperem. Ao representar operadoras e organizações móveis em todo o ecossistema móvel e setores adjacentes, a GSMA oferece aos seus membros três grandes pilares: Conectividade para o Bem, Serviços e Soluções do Setor e Alcance. Essa atividade inclui o avanço da política, o enfrentamento dos maiores desafios sociais atuais, a sustentação da tecnologia e da interoperabilidade que fazem o sistema móvel funcionar e fornecer a maior plataforma do mundo para reunir o ecossistema móvel nas séries de eventos MWC e M360.

Convidamos você a conhecer mais em gsma.com.

Sobre o Connected Society da GMSA

O programa Connected Society trabalha com o setor móvel, empresas de tecnologia, comunidade de desenvolvimento e governos para aumentar o acesso e a adoção da internet móvel, com foco em grupos populacionais carentes nos mercados em desenvolvimento.

Esse relatório é o resultado de um projeto da GSMA Mobile for Development Foundation financiado pelo Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) do Reino Unido e pela Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). As opiniões expressas não são necessariamente as de ambas organizações.

Para mais informações, acesse https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/connected-society/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/GSMA_Logo.jpg

FONTE GSMA

SOURCE GSMA