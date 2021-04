A Doosan Robotics revela o primeiro pacote ROS do setor compatível com o ROS 2 Foxy Fitzroy

SEUL, Coreia do Sul, 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Doosan Robotics Inc. anunciou o lançamento do pacote ROS 2 da Doosan, compatível com o mais recente ROS 2 Foxy Fitzroy. Com o lançamento deste pacote, em inícios de 2021, a Doosan Robotics posiciona-se como a primeira empresa a operar robots colaborativos através da mais nova versão do ROS 2.