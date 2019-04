A Ecoppia lança solução robótica para limpeza de rastreadores de eixo único

Com mais de 500 milhões de painéis solares limpos em todo o mundo até hoje, a empresa lança o mais novo sistema autônomo para limpeza sem água de painéis solares. A primeira implantação no Oriente Médio já está em andamento.

HERZELIYA, Israel, 2 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- a Ecoppia, líder mundial em soluções robóticas para limpeza sem água de painéis solares fotovoltaicos, anunciou hoje a disponibilização global de sua mais recente solução totalmente autônoma para instalações de rastreadores de eixo único. O Ecoppia T4 é compatível com todos os tipos de módulo e rastreador, incluindo painéis de filmes finos e sem moldura.

A primeira implantação comercial do Ecoppia T4, em uma grande instalação no Oriente Médio, já está em andamento e deve ser concluída até o fim de abril. Quando estiver on-line, o sistema irá usar mais de 100 robôs para realizar a limpeza no período noturno e garantir que a sujeira e a poeira não afetem os níveis de produção.

O Ecoppia T4 para rastreadores de eixo único foi aprovado com sucesso nos testes rigorosos de aceleração realizados por laboratórios independentes, e foi totalmente certificado pelos principais fabricantes de módulos, fabricantes de rastreadores e instituições financeiras. Reconhecido por programas de energia renovável e líderes do setor, o Ecoppia T4 foi premiado com o selo de excelência pela Comissão Europeia. Esse é um selo de qualidade concedido, por especialistas independentes, a projetos aprovados em um processo de avaliação altamente competitivo.

Com o lançamento comercial do T4, a Ecoppia se programou para expandir sua atuação também para as Américas. O pipeline do Ecoppia T4 em todo o mundo já ultrapassou o limite de 1.000 MW.

Com mais de 3GW de projetos consolidados, a Ecoppia é líder mundial em soluções robóticas de energia solar fotovoltaica, e oferece uma plataforma conectada que aumenta, com eficiência em termos de custos, o desempenho de instalações de grande escala em todo o mundo.

Os sistemas robóticos autônomos baseados em nuvem, para limpeza sem água, da Ecoppia removem a poeira dos painéis solares diariamente, usando recursos avançados de aprendizado de máquina e da Internet das Coisas. Com a plataforma Ecoppia, gerenciada e controlada remotamente, as instalações solares podem manter o desempenho máximo com intervenção humana e custos mínimos. As soluções robóticas e os algoritmos de propriedade da Ecoppia tornam a operação e a manutenção diárias de instalações solares mais seguras, eficientes e confiáveis. De capital fechado e com suporte de fundos internacionais conhecidos de investimento, a Ecoppia trabalha com as maiores empresas de energia do mundo, limpando milhões de painéis solares todos os meses. Para obter mais informações, acesse www.ecoppia.com.

