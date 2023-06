A Education Cannot Wait anuncia uma resposta estendida educacional plurianual de US$40 milhões no Sudão do Sul: financiamento total da ECW no Sudão do Sul chega a US$72 milhões

Presidente do Sudão do Sul e Diretor executivo da ECW convocam doadores a ampliar o financiamento

JUBA, Sudão do Sul e YIROL, Sudão do Sul, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- As crianças do Sudão do Sul enfrentam sérios riscos como resultado de conflitos, deslocamento forçado, pobreza e mudanças climáticas. Para enfrentar essas crises interconectadas por meio do poder transformador da educação, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, e a Diretora Executiva da Education Cannot Wait (ECW), Yasmine Sherif anunciaram hoje um financiamento de concessão catalisadora de US$40 milhões para estender o Programa de Resiliência de Múltiplos Anos da ECW no Sudão do Sul por mais três anos. O financiamento total da ECW no Sudão do Sul agora chega a US$72 milhões.

“Ao cumprir o nexo de desenvolvimento humanitário com velocidade e profundidade, este novo investimento da ECW apoiará o Sudão do Sul na realização da SDGs, reduzindo os riscos e desenvolvendo resiliência à medida que trabalhamos juntos para proteger nosso povo e nosso país dos riscos catastróficos das mudanças climáticas. Isso servirá para tirar nossos filhos da pobreza, ao mesmo tempo em que garantirá os direitos humanos universais para milhões de crianças”. — Awut Deng Acuil, Ministro da Educação do Sudão do Sul.

"O governo do Sudão do Sul está totalmente comprometido em garantir que todas as crianças possam obter uma educação de qualidade. O investimento adicional da Education Cannot Wait proporcionará oportunidades educacionais vitais para dezenas de milhares de meninas e meninos afetados por crises em todo o país. Para promover esse trabalho, estamos convocando líderes mundiais a intensificar o financiamento para a ECW e seus parceiros nacionais. Este é um investimento crítico em desenvolvimento sustentável, paz e prosperidade para o povo do Sudão do Sul e para crianças afetadas por crise em todo o mundo", disse o presidente Salva Kiir Mayardit.

O programa de três anos será entregue pela Save the Children, o Norwegian Refugee Council e a Finn Church Aid, em estreita colaboração com o Ministry of General Education and Instruction e outros parceiros. Ele alcançará pelo menos 135.000 crianças afetadas por crises com apoio educacional abrangente que melhora o acesso à escola, garante aprendizagem de qualidade, promove a inclusão de meninas e crianças com deficiência e fortalece a resiliência para futuros impactos.

"Anos de conflito e deslocamento forçado, agravados por desastres induzidos pelo clima, causaram um grande impacto na próxima geração do Sudão do Sul. Agora é a hora de virar a maré e oferecer às meninas e meninos mais vulneráveis a proteção e esperança que apenas uma educação de qualidade oferece. Este é o melhor investimento que podemos fazer para o futuro deste jovem país e de toda a região", disse a Diretora Executiva da ECW, Yasmine Sherif.

"Após anos de guerra que impediram gerações de pessoas de frequentar a escola, a educação no Sudão do Sul continua sendo uma prioridade urgente, com apenas 27% da população capaz de ler ou escrever e menos da metade das crianças matriculadas na escola", disse Pornpun Jib Rabiltossaporn, Diretor do Save the Children no país.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104510/ECW_South_Sudan_Children.jpg

FONTE Education Cannot Wait

SOURCE Education Cannot Wait