A Eiwa, uma data cloud do ecossistema agrícola, levantou uma quantia não revelada, em uma rodada Série A com a Serra Ventures, LLC.

Temos o prazer em anunciar que conquistamos um financiamento Série A. Leia o comunicado de imprensa completo abaixo.

ST. LOUIS, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ --Desde o lançamento da plataforma Vault, a Eiwa vem se tornando a base de dados em nuvem preferida pelo setor agrícola, ajudando empresas de insumos, seus pesquisadores e outros profissionais a gerar, organizar e analisar dados mais consistentes em diversos campos e locais. A plataforma Vault pode coletar e analisar dados, provenientes de diferentes fontes, formatos e locais; para promover e facilitar o desenvolvimento de novos insumos agrícolas, acelerando o processo geral de desenvolvimento de produtos pelas empresas. Grandes instituições, de vários segmentos agrícolas, como Sementes, Biológicos, Proteção e Nutrição de Cultivos, além de Instituições de Pesquisa, têm se beneficiado, através das soluções da Eiwa, na mobilização de seus conhecimentos agronômicos.

Com capital levantado nessa rodada de investimento, nossa presença e velocidade de desenvolvimento serão aceleradas, nos mercados da América do Norte, Brasil e América Latina. Estamos preparados para ampliar nossa atuação a novos fornecedores de insumos agrícolas, que buscam melhorar seu gerenciamento de dados agronômicos e acelerar seu fluxo de produção. Além de expandir o portifólio de soluções disponíveis na plataforma Vault.

"O objetivo de nossa última rodada de investimentos tem duas frentes: contratar equipes comerciais nos EUA, Brasil e Argentina para acelerar nossa estratégia de entrada nos mercados, bem como posicionar a Eiwa para a próxima fase de crescimento do ecossistema agronômico digital, pois acreditamos que serão essenciais para o desenvolvimento de melhores produtos agrícolas e incorporação mais rápida de novos sensores e tecnologias aplicadas ao desenvolvimento das culturas. Estamos confiantes de que nossa parceria com a Serra Ventures nos oferece ambas as oportunidades." – Nicolas Otamendi, CEO da Eiwa.

Sobre a Serra Ventures, LLC.

Tim Hoerr, CEO e Sócio-Gerente, comentou: "A Serra conheceu a equipe Eiwa pela primeira vez em 2018 e monitoramos seu progresso desde então. Eles fizeram uma introdução notável da plataforma Vault em 2022, oferecendo uma das plataformas de análises de dados mais abrangente,s para insumos agrícolas e empresas relacionadas. O crescimento da plataforma, em um curto intervalo de tempo, foi bastante impressionante. Seu sucesso nos convenceu a liderar sua rodada de investimento Série A, seguidos por várias outras empresas de venture capital."

Tim Hoerr se juntará ao Conselho de Administração da Eiwa. Tim é um consultor experiente e executivo operacional para os setores de serviços empresariais e de tecnologias escalonáveis. Notável no mercado de investimento, Tim foi cofundador e ex-CEO da iCyt Mission Technology, Inc., uma empresa de bioinstrumentos de grande relevância, que ganhou vários prêmios por excelência em tecnologia e negócios, sendo adquirida pela Sony Corporation, no final de 2009. Ele aplicará sua vasta experiência em habilidades estratégicas e financeiras ao Conselho da Eiwa.

