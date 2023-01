A Enapter AG recebe grande pedido da Coreia do Sul

A venda de dois AEM Multicore, com capacidade de eletrólise de 2 megawatts.

Única empresa europeia em projeto piloto coreano de hidrogênio.

Parceiro de integração de longa data, a YEST assume a instalação.

BERLIM, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ — Enapter AG (ISIN: DE000A255G02), com sua parceira YEST, recebeu um pedido da Coreia do Sul para a entrega de dois eletrolisadores AEM com capacidade total de 2 megawatts. Os sistemas serão utilizados em um projeto-piloto de hidrogênio de 12,5 MW na Ilha de Jeju. O projeto de demonstração é apoiado pelo South Korean Ministry of Industry and Trade (Motie) com 62 bilhões de won sul-coreanos (43,3 milhões de dólares americanos) e visa investigar e comparar a produção de hidrogênio com diferentes tecnologias de eletrólise. Entre as cinco empresas selecionadas para o projeto, a Enapter AG é a única fornecedora de tecnologia da Alemanha ou da Europa. Espera-se que os sistemas fornecidos produzam mais de 1.000 toneladas de hidrogênio verde por ano. A instalação dos dois eletrolisadores AEM Multicore neste projeto pioneiro para a Coreia do Sul será realizada pela empresa YEST, que já oferece suporte à Enapter como parceira de integração desde o ano 2021.

Enapter sells two MW AEM electrolysers to South Korean hydrogen pilot project



Com o AEM Multicore, a Enapter desenvolveu uma alternativa econômica aos sistemas tradicionais. Este eletrolisador pode fornecer cerca de 450 kg de hidrogênio verde por dia. Ao utilizar várias unidades em paralelo, a produção pode ser expandida em escala industrial.

Sebastian-Justus Schmidt, CEO da Enapter: "A Coreia é um dos países líderes mundiais na área de hidrogênio verde. Estamos ainda mais satisfeitos em expandir nossa parceria com a YEST e intensificar nossa cooperação. Este projeto conjunto é um alicerce no caminho global para a neutralidade do carbono."

Jang Dong-bok, CEO da YEST: "Com a Enapter, temos um forte parceiro ao nosso lado. Queremos melhorar ainda mais a competitividade do hidrogênio verde e alavancar sinergias. As iniciativas do governo coreano nos oferecem uma base ótima para isso".

Sobre a Enapter

A Enapter é uma empresa inovadora de tecnologia energética que fabrica geradores de hidrogênio altamente eficientes — conhecidos como eletrolisadores — para substituir os combustíveis fósseis e, assim, impulsionar a transição energética global. Sua tecnologia Anion Exchange Membrane (AEM) patenteada e comprovada permite a produção em massa de eletrolisadores plug-and-play econômicos para a produção de hidrogênio verde em qualquer escala e em qualquer lugar. Seus sistemas modulares já são utilizados em todo o mundo nos setores de energia, mobilidade, industrial, aquecimento e telecomunicações. A Enapter tem seu escritório principal na Alemanha e unidade de produção na Itália.

Sobre a YEST Co., Ltd.

A YEST é uma empresa Korea-based com muitos anos de experiência e know-how na fabricação de semicondutores e displays baseados na mais recente tecnologia de alta precisão. A empresa é uma das pioneiras no setor de semicondutores na Ásia e fornece produtos para clientes em todo o mundo.

A YEST Co., Ltd. está listada no mercado regulamentado da Korean Stock Exchange, KOSAQ: A122640.

Mais informações:

Site: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedInLinkedin: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Contato para a imprensa geral:

Relações públicas da Enapter

Vaitea Cowan

Tel.: +49 (0) 30 921 008 130

E-Mail: [email protected]

Contato para a imprensa financeira:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edital GmbH 2

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1991649/Enapter_MW_AEM_electrolysers.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1755651/Enapter_logo.jpg





FONTE Enapter AG

SOURCE Enapter AG