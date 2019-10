A ENOC revela seu pavilhão na Expo 2020 Dubai: os visitantes participarão de uma atraente jornada para 'Reimaginar a Energia'

Sua Excelência Saif Humaid Al Falasi, CEO do Grupo ENOC, disse: "Por mais de 25 anos, trabalhamos com determinação para satisfazer as exigência de energia da nação e transformar o setor de energia através de nossas operações integradas e inovadoras ofertas de serviços. Nosso pavilhão apresenta uma experiência imersiva, inovadora e completa que desafia o entendimento convencional sobre a energia. Temos certeza que criamos uma experiência imperdível para a Expo 2020 Dubai".

Sua Excelência Reem Al Hashimy, ministro de estado para cooperação internacional e diretor-geral da Expo 2020 Dubai, disse: "A ENOC tem sido uma das principais participantes do setor global de energia e uma importante contribuinte para o progresso dos EAU. A Expo 2020, o maior evento do mundo de brilhantismo e realizações humanas, é uma plataforma ideal para mostrar como a ENOC está trabalhando para moldar um futuro mais sustentável e inovador para o setor energético".

O tema do pavilhão se inspira no design dos tanques de armazenamento de petróleo com cinco estruturas, incluindo quatro 'casas' com narrativas diferentes: Descobrir (Discovery) – o que é a energia; Aproveitar (Harness) – o que a energia possibilita; Colaborar (Collaborate) – o que a energia precisa e Reimaginar (Reimagine) – o que a energia promete. O pavilhão também apresentará 'A Colmeia (The Hive)', um espaço para os grupos de interesse se envolverem na busca por respostas para as questões ainda não resolvidas do setor.

O pavilhão será construído utilizando 650 toneladas de aço e projetado considerando o uso potencial do patrimônio. Com uma visita das quatro 'casas' que leva 18 minutos, os visitantes podem 'sentir' a energia através de narrativas audiovisuais, experiências sensoriais, instalações cinéticas e projeções interativas. O pavilhão apresentará elementos direcionados para a sustentabilidade, incluindo piso reciclado das áreas de jogos cinéticos e condensação a partir de ar condicionado coletada para irrigação de paisagens.

A ENOC terá uma estação de serviço com novo conceito de design no local da Expo, construída no exoesqueleto da estrutura da árvore Ghaf. Projetada para ser a primeira da região com certificação LEED de Ouro, ela irá posteriormente servir ao Distrito 2020.

