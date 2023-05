A eQ lança sua primeira solução CLM, com um Digital Thread que conecta o Solumina (MES) da iBase-t e o PTC Windchill (PLM)

COSTA MESA, Califórnia, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, na conferência PTC LiveWorx em Boston, a eQ Technologic e a iBase-t anunciaram em conjunto sua aliança estratégica para criar e oferecer uma solução de Fabricação de Circuito Fechado (CLM) que conecta o Solumina MES da iBase-t aos sistemas PLM e ERP.

A plataforma Low/No-Code eQube®-DaaS da eQ cria um Data Fabric integrando dados, aplicativos e dispositivos em toda a empresa e permite fazer análises práticas. Assim, fornece com eficiência soluções necessárias para a transformação digital, como o CLM. A solução eQube®-CLM tem como objetivo criar um triângulo dourado bidirecional integrado entre os sistemas PLM, MES e ERP, reunindo dados de engenharia, planejamento e operações para criar um ciclo de feedback contínuo em todo o ciclo de vida da produção.

Dando o primeiro passo para oferecer uma solução CLM, a eQ está fazendo parceria com a iBase-t, fornecedora líder de software de operações de fabricação digital para indústrias complexas e altamente regulamentadas. O Solumina, um software de sistema de execução de manufatura (MES) da iBase-t conecta operações de fabricação, qualidade e gestão de sustentabilidade em um fluxo contínuo de dados em toda a cadeia de valor e ciclo de vida do produto. A parceria ajuda as grandes organizações a dar um passo crítico em direção à sua jornada de transformação digital, conectando uma solução MES (Solumina) e um sistema PLM (PTC Windchill).

Dinesh Khaladkar, Presidente e CEO da eQ Technologic Inc., disse: "A eQ está entusiasmada em colaborar com a iBase-t para ajudar os fabricantes a ter uma visibilidade total, monitorar as principais métricas e otimizar seu ciclo de vida de produção para gerar melhores resultados empresariais. Nossas soluções CLM são construídas para oferecer escalabilidade e resiliência, são fáceis de configurar, têm uma arquitetura que permite atualizações e oferecem flexibilidade de implementação".

Sanjeev Tamboli, Vice-Presidente e Diretor de Tecnologia da eQ Technologic Inc., disse: "O desafio de conectar sistemas ERP, PLM e MES não é novo, então integrá-los e manter/atualizar com eficiência a solução requer tempo, esforço e dinheiro. Com nossas soluções CLM configuráveis alimentadas por nossa plataforma Low/No-Code eQube® -DaaS, os clientes agora podem evitar projetos de TI caros e longos e gerar valor em menos tempo.

Naveen Poonian, CEO da iBase-t, disse: "A parceria com a eQ para oferecer uma solução CLM aos nossos mercados destaca o compromisso da iBase-t de oferecer valor a nossos clientes por meio de um forte ecossistema de parceiros. Juntos, estamos transformando uma visão do digital thread em realidade para a empresa baseada em modelos. A solução CLM, disponível hoje, permite um fluxo conectado e uma visualização integrada de dados em todo o ciclo de vida de cada produto. Esta funcionalidade transformadora facilita o acesso e análise de dados digitais para os fabricantes, ao mesmo tempo em que reduz a chance de erro devido à tradução manual de dados".

A solução CLM eQube®para Solumina e Windchill permite escolher entre 7 interfaces e pode ser configurada ainda mais para se adequar ao ambiente do cliente, reduzindo assim o ciclo de implementação. Além disso, pode ser implementada no local ou na nuvem, usando "containers" e máquinas virtuais.

A eQ pretende conectar o Solumina MES a outros sistemas PLM (como o Teamcenter e Enovia) e ERP (como o SAP, CostPoint e outros), forjando o melhor triângulo dourado possível.

