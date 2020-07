A era das moedas de precisão acaba de chegar: a Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) firma parceria com a RBWC

"Todos os países do mundo, agora, enfrentam as consequências da pandemia da COVID-19. Este é justamente o momento em que mais se necessita de uma nova visão econômica e de uma governança vigorosa", comentou Zheng. "A TCSA está à frente da segunda revolução de dados com a construção de um núcleo para o mundo dos dados – as "unidades algorítmicas", que aprimoram a atual lógica de tráfego de dados e a levam a um novo nível de lógica causal de IA. Em decorrência dessa transformação, os dados finalmente servirão de apoio para as civilizações humanos nos níveis mais profundos das interações sociais por meio da mensuração em tempo real da oferta e demanda monetária, bem como pela inovação de políticas, sistemas sociais e mecanismos de governança nacionais. Cada governo nacional contará com um mecanismo de AI algorítmico customizado com espetacular capacidade de monitoramento financeiro e econômico, que viabiliza a alocação precisa de recursos em todos os níveis dentro do país."