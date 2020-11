A espanhola Galgus foi selecionada para se unir ao Facebook Accelerator: Conectivity

SEVILHA, Espanha, 25 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Galgus, uma start-up espanhola especializada em desenvolvimento de soluções para Wi-Fi, anunciou hoje que foi escolhida para se unir ao Facebook Accelerator: Connectivity. O programa virtual de 12 semanas ajudará start-ups a aumentar seus negócios por meio de treinamento orientado pelo setor, seminários e acesso a especialistas do setor, parceiros estratégicos potenciais e investidores.

Para a Galgus, esta é uma oportunidade para crescer com a ajuda e a orientação de empreendedores de sucesso e especialistas do setor. A Galgus também terá a oportunidade de participar de sessões de treinamento e oficinas para conhecer as melhores práticas para desenvolvimento de produtos e equipes, estratégia de negócios e financiamento no setor. A empresa irá aproveitar sessões de networking com agentes do ecossistema em todo o setor de telecomunicações com o potencial de formar parcerias estratégicas.

"Ter a oportunidade de aprender com empresas como o Facebook e a Mass Challenge não tem preço", disse Jose Gonzalez, CEO e co-fundador da Galgus. "Compartilhamos a mesma visão a respeito de eliminar a exclusão digital e conectar os não conectados. Estamos ansiosos para ampliar nossos projetos como o Wi-Fi4EU, no qual implementamos nossa tecnologia em diversas áreas rurais para atender 250.000 pessoas."

A pandemia e a obrigação implícita de manter distanciamento social, implica que trabalhar, estudar e interagir devem ser feitos remotamente, tornando a sociedade mais dependente do que nunca da internet. Com a solução Wi-Fi da Galgus, as entidades relacionadas à gestão de áreas turísticas ou densamente ocupadas podem melhorar a segurança dos cidadãos e dos visitantes. A tecnologia Galgus já é usada em cidades, áreas rurais, escolas, hotéis, transporte público e centros comerciais.

FONTE Galgus

