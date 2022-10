A evolução da cúpula virtual do turismo médico dos EUA: informações e perspectivas

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Korea Tourism Organization, Global Healthcare Resources e Medical Tourism Association se uniram para lançar um evento privado de turismo médico para o mercado americano.

Os americanos estão indo além das fronteiras para buscar soluções para suas necessidades de saúde, aproveitando as oportunidades de viagens médicas para destinos que ofereçam serviços de saúde oportunos, com qualidade e preços acessíveis.

"Durante a pandemia, ajudamos a conectar milhares de pacientes a prestadores de serviços de saúde e, à medida que saímos da pandemia, esperamos que a demanda cresça globalmente e que os consumidores de serviços de saúde viajem em maior número do que antes, conforme os mercados regionais e globais se estabilizem", disse Jonathan Edelheit, presidente da GHR e da Medical Tourism Association.

Este evento B2B exclusivo e privado reunirá seguradoras americanas, empregadores, agentes e consultores de seguros, agentes de viagens e outras pessoas já ativamente envolvidas no turismo médico ou que tenham a intenção de fazê-lo.

Atuamos com o governo coreano desde que fizemos parceria com a Coreia para lançar sua iniciativa de turismo médico há quase 15 anos. A Coreia é um modelo para o mundo, no qual os setores privado e público trabalham para alcançar uma visão comum e a alcançam. A Coreia está na fronteira da medicina e da tecnologia, atraindo centenas de milhares de pacientes por ano. Com economia de custos de até 80% para turistas médicos dos EUA, atendimento médico de primeira linha, pacotes turísticos que combinam atendimento ao paciente e ofertas de relaxamento e bem-estar, a Coreia está se tornando um dos principais destinos preferidos pelo grande pool de pacientes internacionais, especialmente nos Estados Unidos.

A cúpula virtual informativa de três horas será realizada às 10h EST do dia 7 de novembro de 2022 e apresentará dados de empregadores autofinanciados, seguradoras, facilitadores de viagens médicas, agentes de viagens, além de executivos e prestadores de serviços de saúde dos principais hospitais coreanos, sobre o cenário de turismo médico em mudança, e como os destinos de turismo médico estão reinventando seus programas para atender às necessidades dos turistas médicos pós-pandemia nos Estados Unidos.

Nesta cúpula, os participantes verão como os empregadores autofinanciados estão repensando os cuidados médicos para seus funcionários, conectando-os a destinos de alta qualidade fora de suas fronteiras para obter tratamentos médicos complexos com economias de 40% a 80% nos custos em comparação com os Estados Unidos.

A cúpula também faz uma imersão profunda no atual ecossistema de turismo médico, desmistificando os desafios e os obstáculos enfrentados pelo setor e oferecendo soluções e oportunidades potenciais para expansão do setor. Ouça os participantes e líderes do setor de turismo médico compartilharem experiências e ideias sobre ferramentas para não apenas reativar o setor de turismo médico, mas aprimorá-lo para atender às demandas do "novo normal".

A cúpula virtual de três horas promete oferecer uma perspectiva mais clara do cenário do turismo médico americano, ajudando a entender os principais motivadores de viagens médicas para fora dos EUA, bem como as nuances do mercado e as oportunidades de expansão.

Se você estiver interessado em participar, inscreva-se neste link:

https://www.healthcarerevolution.com/kto-roundtable-application

Sobre a KTO:

A Korea Tourism Organization (KTO) é uma organização do Ministério da Cultura e do Turismo da Coreia do Sul. Sua função é promover o setor de turismo do país.

A KTO foi fundada em 1962 como uma empresa de investimento governamental responsável pelo setor de turismo sul-coreano de acordo com o International Tourism Corporation Act. A organização promove a Coreia como um destino turístico para atrair turistas estrangeiros.

O escritório da KTO em Nova York compreende todos os 37 estados a leste das Montanhas Rochosas, DC e 14 países no Caribe. Nosso principal objetivo é dar suporte às vendas e várias atividades de marketing e promocionais que melhorarão a experiência dos nossos viajantes na Coreia. Uma de nossas principais mensagens é enfatizar "experiência, espírito e história" da Coreia. Nosso objetivo secundário é alcançar um "equilíbrio" de visitantes. Será um prazer oferecer os folhetos promocionais, vídeos, produtos turísticos e seminários educacionais mais atualizados, para manter você, nosso visitante, bem informado. Para tornar sua "experiência" mais memorável, oferecemos informações essenciais sobre o destino nas áreas de viagens de lazer, cruzeiros, turismo médico, reuniões de negócios e convenções e incentivos de classe mundial.

Sobre a Medical Tourism Association:

A Medical Tourism Association é uma associação internacional sem fins lucrativos composta pelos principais hospitais internacionais, prestadores de serviços de saúde, facilitadores de turismo médico, seguradoras e outras empresas e membros afiliados com o objetivo comum de promover o mais alto nível de qualidade de assistências médica para os pacientes em um ambiente global. A associação promove os interesses dos seus prestadores de serviços de saúde e membros facilitadores de turismo médico. A Medical Tourism Association tem três princípios: transparência, comunicação e educação. A Medical Tourism Association trabalha com os governos para ajudar a lançar iniciativas estratégicas e de longo prazo no turismo médico para todas as partes interessadas.

FONTE Medical Tourism Association

SOURCE Medical Tourism Association