A expansão do comércio digital e as obrigações fiscais

Dessa forma, as empresas que já atuavam no ambiente digital com marketplaces potencializaram as suas operações para atender a alta demanda do mercado. No entanto, mesmo para as que prosperaram online, o crescimento também trouxe desafios. À medida que mais empresas entram no virtual, compreender todas as regulamentações fiscais e tributárias será uma questão essencial para a sobrevivência dos negócios.