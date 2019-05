A experiência de fazer o teste TOEFL® ficou ainda melhor

PRINCETON, Nova Jersey, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A partir de 1o de agosto de 2019, todos aqueles que fizerem o teste TOEFL iBT® poderão se beneficiar das melhorias no formato do teste e nos relatórios de pontuações, além de mais facilidade para se inscreverem.

Para começar, o teste TOEFL® terá 30 minutos a menos — passará a ter apenas três horas — mas nenhuma mudança será feita no formato geral do teste ou nos tipos de perguntas. Ele continuará sendo o mesmo teste confiável, imparcial e favorito, porém com menos perguntas nas seções de compreensão de texto (Reading), compreensão oral (Listening) e conversação (Speaking).

Além disso, as novas pontuações MyBest™ combinarão as melhores pontuações daqueles que fizerem os testes para cada seção de todas as pontuações do TOEFL iBT válidas dos dois anos anteriores. As pontuações MyBest permitem que os estudantes que fazem o teste mostrem seu melhor desempenho geral às instituições que estão tomando decisões importantes sobre admissão de alunos. Todos os relatórios de pontuações do TOEFL iBT enviados depois de 1o de agosto de 2019, independentemente da data em que os testes tenham sido realizados, incluirão automaticamente as melhores pontuações (MyBest), assim como as pontuações tradicionais da data de teste selecionada pelo estudante.

"Cada vez mais instituições estão reconhecendo o valor de ver as melhores pontuações que os candidatos obtêm nas seções quando eles fazem um teste padronizado mais de uma vez", disse Srikant Gopal, diretor executivo do Programa TOEFL da ETS. "Sabemos também que as pessoas que fazem os nossos testes desejam um teste de inglês que as ajude a se destacar junto aos responsáveis pelas admissões. Essas mudanças proporcionam uma experiência de teste significativamente melhor para os estudantes e permitem que as instituições aumentem a quantidade de candidatos qualificados que cumprem seus requisitos para o inglês. Todos saem ganhando."

Para completar a experiência aprimorada de fazer o teste, a ETS desenvolveu um novo sistema de inscrição e gestão de conta. Assim, os estudantes que fizerem o teste terão recursos muito melhores, uma experiência de inscrição otimizada, facilidade de acesso ao material de preparação para o teste e muito mais.

Para obter mais informações sobre as melhorias no formato do teste TOEFL, nos relatórios de pontuação e inscrição, visite https://www.ets.org/toefl/better_test_experience. Para obter informações gerais sobre o teste TOEFL ou para se inscrever para o teste, visite http://www.ets.org/toefl.

Sobre o teste TOEFL®

O teste TOEFL de inglês acadêmico é bem visto por mais de 10.000 instituições em mais de 150 países em todo o mundo e universalmente aceito em destinos populares como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e por mais de 98% das universidades no Reino Unido, inclusive 100% das instituições do Russell Group. O teste é preferido em relação a outros testes de inglês nos Estados Unidos e nos principais destinos europeus, como França e Alemanha. No Canadá, o TOEFL é o teste preferido pelos responsáveis pelas admissões nos cursos de pós-graduação. Fornecendo a pontuação central do teste através de vários avaliadores humanos e anônimos, o TOEFL é uma alternativa 100% justa e imparcial. Mais informações sobre o teste TOEFL, inclusive sobre inscrição, dicas de estudo e exemplos de perguntas estão disponíveis no site TOEFL Go Anywhere, www.toeflgoanywhere.org

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a igualdade na educação para pessoas em todo o mundo, criando avaliações baseadas em pesquisas rigorosas. A ETS atende a pessoas físicas, instituições de ensino e órgãos do governo fornecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizado do inglês, e ensino fundamental, médio e superior e realizando pesquisas sobre educação, análise e estudos de políticas. Fundada como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e fornece pontuações para mais de 50 milhões de testes anualmente – inclusive os testes TOEFL® e TOEIC ®, testes GRE ® e avaliações The Praxis Series ® — em mais de 180 países, e em mais de 9.000 locais em âmbito mundial. www.ets.org

FONTE Educational Testing Service-TOEFL

Related Links

http://www.ets.org



SOURCE Educational Testing Service-TOEFL