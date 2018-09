A FARO® Apresenta o ScanPlanTM, Mapeador Portátil de Plantas Baixas

Um processo que antes levava horas já pode ser realizado em questão de minutos.

Caminhe pela construção ou cena em velocidade normal e aponte o dispositivo para as paredes a fim de coletar dados para uma planta baixa em 2D, seja de dia ou de noite;

Inclua anotações e fotografias dos detalhes importantes na planta enquanto faz o mapeamento;

Colete dados para plantas baixas em vários níveis e organize-as em um único projeto;

Faça medições, visualize fotos e adicione símbolos predefinidos aos detalhes encontrados na construção.

Crie rapidamente diagramas 2D ou 3D acabados com ferramentas inteligentes que ajustam pontos para um desenho rápido ou até mesmo geram linhas automaticamente a partir da planta baixa.

As demonstrações podem ser agendadas no site https://tech.faro.com/scanplan-br/.

Uma Solução Completa

O ScanPlan é uma solução totalmente integrada que inclui o mapeador em 2D leve e portátil ScanPlan e o software de diagramação FARO Zone 2D. Com ele, os usuários finais podem configurar os dados coletados para a planta baixa como um diagrama detalhado para um plano de prevenção de incidentes. Além disso, ele apresenta informações práticas, pois os usuários podem configurar um smartphone com iOS ou Android para visualizar a planta baixa sendo gerada em tempo real. Isso inclui a capacidade de fotografar itens, como painéis de controle, sprinklers e hidrantes, além de posicioná-los automaticamente e com geolocalização na posição correta.

Fácil de Usar

O ScanPlan revoluciona o conceito de facilidade de uso. Os usuários podem ver a planta baixa sendo gerada em tempo real, e a operação se resume a caminhar, apontar e coletar. Como resultado, o nível de conhecimento e treinamento exigido é mínimo, o que permite seu uso por vários funcionários da empresa.

"Conforme declarações anteriores, a FARO está estrategicamente concentrada na comunidade de segurança pública em níveis federais, municipais e privados. Este é o nosso terceiro lançamento em um ano, com soluções desenvolvidas especialmente para otimizar a produtividade desse público e sua capacidade de prestação de serviços aos cidadãos. É estimulante ver como a comunidade está adotando com satisfação o ScanPlan", afirma Jeff Ruiz, vice-presidente de ciência forense para segurança pública.

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo para tecnologia de medição e geração de imagens em 3D. A empresa desenvolve e comercializa software e dispositivos de medição assistida por computador e geração de imagens para os mercados verticais a seguir:

Metrologia Industrial - medições em 3D de alta precisão, geração de imagens e comparação de peças, além de estruturas complexas em processos de produção e garantia de qualidade;

BIM-CIM de construção - coleta de dados em 3D de projetos de construção as-built e fábricas para gerar documentação sobre as estruturas e para controle de qualidade, planejamento e preservação;

Ciência forense para segurança pública - coleta e análise de dados do ambiente físico no local para investigar acidentes, crimes e incêndios, além de planejar atividades de segurança e criar treinamentos de realidade virtual;

Design de produtos - coleta de dados detalhados e precisos em 3D com base nos produtos existentes para análise e recriação de CADs, após a replicação de peças obsoletas e design do mercado;

Visão Mecânica 3d - visualização em 3D para controle e medição no chão de fábrica usando sensores em 3D e soluções personalizadas.

A sede global da FARO está em Lake Mary, Flórida. A empresa também tem um novo centro de tecnologia e uma unidade industrial de aproximadamente 8,5 mil metros quadrados, em Exton, na Pensilvânia, para pesquisa e desenvolvimento, fabricação e serviços das linhas dos produtos FARO Laser Tracker e FARO Cobalt Array Imager. A sede regional na Europa fica em Stuttgart, na Alemanha, e a sede regional na região Ásia-Pacífico está em Cingapura. A FARO tem outros escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, na Alemanha, no Reino Unido, na França, na Espanha, na Itália, na Polônia, na Turquia, na Holanda, na Suíça, na Índia, na China, na Malásia, na Tailândia, na Coreia do Sul e no Japão.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que estão sujeitas a riscos e incertezas, como afirmações sobre a demanda por produtos da FARO e a aceitação desses produtos pelo cliente, além de informações sobre o desenvolvimento e o lançamento de produtos da FARO. As declarações que não são fatos históricos ou que descrevem planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa são consideradas prospectivas. Além disso, palavras como "é" e "será", expressões semelhantes, discussões sobre os planos ou outras intenções da FARO identificam as declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, os desempenhos e as conquistas reais sejam substancialmente diferentes dos resultados, dos desempenhos ou das conquistas do futuro, expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas. Portanto, não deve ser depositada confiança excessiva nessas declarações prospectivas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das informações expressas ou previstas nas declarações prospectivas incluem, sem limitação:

O desenvolvimento por terceiros de tecnologias, produtos ou processos novos ou aprimorados que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;

A incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica desenvolvendo novos produtos e aprimorando produtos existentes;

Rejeições, outras mudanças adversas ou falta de aprimoramento nos setores para os quais a empresa presta serviços ou na economia doméstica e internacional em regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, comerciais e financeiras gerais; e

Outros riscos declarados na Parte I, Item 1A. Fatores de risco do report anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017 e na Parte II, Item 1A. Fatores de risco do report trimestral da empresa no Formulário 10-Q para o trimestre findo em 31 de março de 2018.

As declarações prospectivas deste comunicado representam o parecer da empresa na data desta publicação. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente as declarações prospectivas, independentemente de serem resultados de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que solicitado em contrário pela lei.

Para obter mais informações, acesse o site www.faro.com

