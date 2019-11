A Federação Francesa de Tênis (FFT) seleciona a Wilson Sporting Goods como sua parceira oficial e de Roland-Garros

CHICAGO e PARIS, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Federação Francesa de Tênis e a Wilson Sporting Goods têm a satisfação de anunciar que fecharam nova parceria de cinco anos para o torneio Roland-Garros e a FFT. A base da parceria será o trabalho conjunto, a fim de melhorar a experiência de Roland-Garros para todos os fãs do tênis e implementar iniciativas desse esporte em toda a França. O acordo é um exemplo perfeito da estratégia da FFT de selecionar parceiros inovadores e dinâmicos no tênis e no ambiente do estilo de vida do tênis.

Em decorrência desse contrato, a Wilson® se tornou a bola oficial e a parceira oficial de encordoamento de Roland-Garros. A Wilson fornecerá uma nova bola de tênis de marca e alto desempenho, criada especificamente para as famosas quadras de saibro (terra batida) de Roland-Garros. A nova bola será usada em todas as partidas durante Roland-Garros e durante várias ativações pré-torneio a partir de 2020. A Wilson também levará sua reconhecida equipe global de encordoadores para Roland-Garros, para garantir serviços de alto nível aos jogadores durante o torneio.

Além dos equipamentos fornecidos para o torneio, a Wilson e a FFT lançarão vários produtos premium da marca Wilson/Roland-Garros, combinando elegância e alto desempenho, dentre eles, bolas de tênis, raquetes, cordas, bolsas de tênis e acessórios. A partir de janeiro de 2020, os fãs do tênis terão a oportunidade de comprar produtos da marca compartilhada no torneio de Roland-Garros, durante o Grand Slam parisiense, on-line, pela loja virtual de Roland-Garros e por meio da rede global de vendas da Wilson.

Durante o torneio, a Wilson terá uma loja experimental, onde os convidados de Roland-Garros poderão aprender mais sobre a marca e sua visão acerca do futuro do tênis, além de ter à disposição ampla coleção de produtos inovadores de tênis da marca. A Wilson também fornecerá seus equipamentos para os fãs de tênis usarem nas diversas atividades com a temática do tênis na área Ten 'Up da FFT.

Além da arena de Roland-Garros, a Wilson e a FFT trabalharão juntas para desenvolver novas e dinâmicas formas de ampliar a experiência de Roland-Garros em termos globais, por meio de ativações digitais e experimentais, bem como por meio de parcerias exclusivas de conteúdo.

Além da parceria com Roland-Garros, a Wilson também se tornou a parceira oficial da FFT e da bola oficial dos campeonatos nacionais de tênis da França e, como tal, estará envolvida ativamente em vários programas, como "Raquettes FFT", "Fête du Tennis", "Tennis à l'école", Galaxie Tennis, "classement tennis" e "Tournois Multi-Chances" (TMC).

"Estamos muito orgulhosos de receber a Wilson como parceira oficial de Roland-Garros e da Federação Francesa de Tênis. Essa parceria, construída visando o longo prazo, é fundamentada em valores compartilhados, como desempenho e inovação. Essa dupla assinatura com a Wilson, uma marca reconhecida mundialmente, aumentará a exposição internacional de Roland-Garros, ao mesmo tempo em que incentivará os franceses a praticar tênis, principalmente os jovens, que representam o futuro dos nossos clubes", explicou Bernard Giudicelli, presidente da Federação Francesa de Tênis.

"Esta parceria com a FFT é incrivelmente emocionante para a Wilson", afirmou Hans-Martin Reh, gerente geral da Wilson Racquet Sports. "Nossa paixão e comprometimento por criar a melhor experiência para os jogadores nas quadras de saibro está alinhada com a missão da FFT e, portanto, trata-se de uma parceria essencialmente muito autêntica. E, sendo uma marca inovadora, liderada pelo design, que também busca continuamente o crescimento do nosso esporte, estamos ainda mais animados com a abordagem da FFT de aumentar a presença de Roland-Garros no mundo todo".

Sobre Roland-Garros

Aos olhos dos fãs de esportes e do público em geral, Roland-Garros é um evento imperdível que desfruta de imenso prestígio. O torneio de 2019 atraiu mais de 520.000 espectadores e foi transmitido em 222 países, confirmando seu status como um evento esportivo internacional de primeira classe. Organizado pela Federação Francesa de Tênis, Roland-Garros é o único torneio de Grand Slam a ser disputado em saibro, uma das superfícies mais antigas e nobres da história do tênis.

Sobre a Wilson Sporting Goods

A Wilson Sporting Goods Co., com sede em Chicago, subsidiária da Amer Sports, é um dos principais fabricantes mundiais de equipamentos, roupas e acessórios esportivos de alto desempenho. A Wilson é a líder global em tênis de desempenho e usa as ideias dos jogadores para desenvolver produtos que impulsionam a inovação dos equipamentos de tênis a irem mais adiante. Por meio da dedicação à criação de produtos que permitem que os atletas de todos os níveis tenham o melhor desempenho, a Wilson conquistou sua posição de líder em artigos esportivos.

Wilson Sporting Goods Co.

Wilson Sporting Goods Co.