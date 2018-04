A feira Alimentaria 2018 promove a participação latino-americana

BARCELONA, Espanha, 13 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Alimentaria Barcelona, uma das principais feiras de alimentação, bebidas e foodservice do mundo, iniciará em breve sua maior edição dos últimos anos para oferecer ao setor alimentício uma grande plataforma de internacionalização e negócios, com um alto nível de inovação e tendo a gastronomia como valor diferencial. O evento, que será realizado entre 16 e 19 de abril na Fira de Barcelona, Espanha, deverá atrair cerca de cem empresas expositoras e mais de 5.500 visitantes de toda a América Latina.

Alimentaria, a unique food, drinks and gastronomy experience to be held in Barcelona next week

A Alimentaria 2018 terá mais de 100.000 m2 de espaço de exposição e será realizada simultaneamente ao Hostelco, o Salão Internacional de Equipamentos para Restaurantes, Hotelaria e Coletividades, apresentando aos distribuidores e ao canal Horeca a mais completa oferta de produtos. No total, a expectativa é reunir 4.500 empresas expositoras e mais de 150.000 visitantes.

Um dos mercados preferidos da agroindústria espanhola são os países latino-americanos, onde este setor fatura cerca de 900 milhões de euros por ano. O interesse por produtos como o vinho, azeite de oliva e carne espanhóis tem aumentado na região, principalmente no México, que é o décimo parceiro comercial da Espanha do setor, segundo dados da Federação Espanhola de Alimentação e Bebidas (FIAB), e na Colômbia, que registrou um aumento de 15% como receptor de exportações. Nessa próxima Alimentaria, espera-se um aumento de expositores e visitantes desses países e também do Equador, Brasil, Argentina e Panamá, entre outros. Entre os 800 compradores internacionais que a Alimentaria convidou através do seu programa Hosted Buyers, 180 são provenientes da América Latina, liderados pelo México (com 36 empresas convidadas), Colômbia (30), Brasil (21), Chile (17) e Peru (16).

Excelência em gastronomia e inovação

Promover a inovação e a qualidade gastronômica é outra grande característica da exposição. Por isso, mais de 100 atividades, workshops, e showcookings serão realizados no espaço The Alimentaria Experience com a participação de chefs que, juntos, reúnem 45 estrelas Michelin (como Carme Ruscalleda, Ángel León e Elena Arzak, entre outros). O Vinorum Think contará com a presença dos mais renomados especialistas internacionais em vinhos, entre eles Jancis Robinson e Nick Lander. A área The Alimentaria Hub será um centro de conhecimento, tendências e negócios e nela deverão ser realizadas 12.500 reuniões entre compradores internacionais e expositores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/665300/Fira_de_Barcelona_Alimentaria.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

FONTE Fira de Barcelona

SOURCE Fira de Barcelona

Related Links

http://www.alimentaria-bcn.com