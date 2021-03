A Finnet, uma das maiores empresas de tecnologia do mercado, completa 18 anos transformando o mercado financeiro através de soluções tecnológicas!

SÃO PAULO, 23 de Março de 2021 /PRNewswire/ -- Uma das maiores empresa de tecnologia financeira do Brasil, completa na próxima quinta-feira, 01 de abril, dezoito anos de mercado. Nascida em 2003 com o conceito de startup, sempre teve o objetivo de facilitar os processos financeiros dos clientes, por meio do RPA. Em toda a sua trajetória se conectou com os principais bancos do mercado e desenvolveu soluções altamente inovadoras, como exemplo a possibilidade de consolidar vários bancos e empresas em uma única plataforma, sendo pioneira nesse tipo de solução de automação.

É um aniversário simbólico: A Finnet completa sua maioridade, mas apesar de estar presente há muito tempo no mercado, seu DNA permanece o mesmo de 2003: Ser um agente transformador no mercado.

Hoje, a empresa tem o orgulho de poder dizer que em seu ecossistema interliga mais de 150 instituições financeiras e mais de 800 mil CNPJs na sua cadeia de valor. Além disso, a Finnet teve um crescimento exponencial no seu quadro de colaboradores. Aquela empresa que nasceu em pequeno escritório em Alphaville, Barueri, hoje pode comemorar a marca de 250 profissionais!

Segundo Yoshimiti Matsusaki, CEO do Conselho da Finnet, a atuação no mercado e a conquista com grandes clientes tem feito com que a empresa tenha uma visão de transformação. "Para mim como CEO, Cofundador e Presidente do Conselho, consigo ver com muito orgulho a jornada que trilhamos até aqui, não somente integrando nossos clientes com os bancos, mas realmente, conseguindo transformar o dia-a-dia da gestão financeira. Tudo isso foi possível com o esforço de cada colaborador: aqueles já integraram a Finnet e aqueles que hoje fazem parte da nossa Família. E é isso que torna a Finnet diferenciada: a capacidade de formar um grande ecossistema em prol de um único objetivo: benefício de todos"

Com valores muito bem definidos desde a sua criação, sempre pautados na sustentabilidade, ética, superação, qualidade e inovação, a empresa nunca deixou de se reinventar e agregar novas soluções no mercado, acompanhando o que há de mais novo em termos de serviços financeiros, como o lançamento de APIs de integração, boleto híbrido com possibilidade de pagamento com PIX, link de pagamento para vendas online e remotas, além da estruturação de suas plataformas para a efetiva entrada no modelo de OpenBanking.

Segundo Marcos Bonfá, Presidente da Finnet e Cofundador, a partir de toda essa jornada e transformação dos modelos de negócio, a grande aposta da Finnet é acompanhar a transformação digital do mercado e apoiar os clientes nesse novo paradigma. "O mundo mudou e a Finnet não poderia deixar de se adaptar e apoiar os seus clientes nesse momento que foi tão delicado. Mesmo com a pandemia, conseguimos superar os obstáculos e apoiar nossos clientes, que muitas vezes ainda não estavam preparados tecnologicamente para uma mudança tão rápida em seus processos. A agilidade com a qual conseguimos adaptar o modelo de negócio foi crucial para a continuidade dos negócios e crescimento exponencial da empresa, mostrando que a evolução tecnológica pode trazer grandes resultados."

