A fornecedora de fintech Clickatell acumula prêmios com seus serviços bancários por chat no Whatsapp

CIDADE DO CABO, África do Sul, 20 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Clickatell liberou diversas possibilidades para grandes bancos de toda a África, impulsionando a inclusão financeira e conquistando reconhecimento de organizações de prestígio do setor.

Os esforços da Clickatell visando o comércio conversacional começaram com uma base sólida com o lançamento dos Serviços Bancários por Chat no Whatsapp o qual permite os bancos se envolverem e realizarem transações com seus clientes através de seus canais preferidos. Sua solução está atualmente impulsionando Serviços Bancários por Chat para o Absa, GT Bank, First Bank of Nigeria e para o UBA, com muitos outros previstos para o futuro próximo. A Clickatell está orgulhosa de ser uma líder do mercado com o objetivo de melhorar a experiência dos consumidores, criando inclusão financeira e expandindo o avanço tecnológico no setor bancário.

"Estamos empolgados e emocionados com o reconhecimento do mercado através dos prêmios que recebemos em 2018. Esperamos continuar cumprindo nossa missão de tornar as conversações entre as empresas e seus clientes mais fáceis, oportunas e agradáveis", disse Pieter De Villiers, CEO da Clickatell'.

Em 2018, a Clickatell ganhou os seguintes prêmios:

"Melhor iniciativa, aplicativo ou programa de empréstimos de 2018 – África Ocidental" da Asian Banker.

Os prêmios da Asian Banker ostentam critérios rigorosos de avaliação e é o parâmetro de referência para a inovação tecnológica global, é um mercado cada vez mais intenso e competitivo, com mais de 150 inscrições por ano.

Prêmio das "10 principais empresas financeiras" da FiNext.

A FiNext fornece a plataforma para o setor global de tecnologia financeira, permitindo que as start-ups, pequena e médias empresas, fornecedores de tecnologia, investidores, instituições financeiras e outros grupos de interesse se conectem e interajam sob um mesmo teto. Os prêmios FiNext Tech reconhecem os esforços dos líderes do pensamento da FinTech e das principais empresas do setor.

"O produto de inclusão financeira do ano de 2018" da Kalahari.

Os prêmios da Kalahari são dedicados ao reconhecimento da criatividade e da excelência no setor de pagamentos e remessas digitais em toda a África.

"Melhor solução FinTech de 2018" da Apps Africa.

A premiação AppsAffica.com celebra o que há de melhor em tecnologia móvel e tecnologia de toda a África, demonstrando as melhores inovações do continente em 14 categorias. Com foco na inovação e no impacto sócio-econômico através da tecnologia e da inovação, os candidatos enfrentam um alto padrão de competição e altos critérios de avaliação.

