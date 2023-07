A Fresha agora está disponível também em português brasileiro, abrindo novas oportunidades para a empresa expandir sua posição de liderança do setor à indústria de beleza e bem-estar.

LONDRES, 3 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Fresha , a mais conceituada plataforma digital do mundo em agendamentos, marketplace e gestão de negócios para beleza e bem-estar, anunciou hoje o lançamento oficial de sua plataforma em português brasileiro. O lançamento permite que donos e profissionais de salões, spas, barbearias e outros negócios de beleza e bem-estar tenham acesso ao software completo e gratuito da Fresha em seu próprio idioma.

A Fresha lançou sua plataforma em português brasileiro para promover o acesso de empreendedores e profissionais no Brasil

Ao estabelecer sua presença no Brasil, a Fresha tem como objetivo expandir estrategicamente sua oferta de produtos para atender às necessidades da vigorosa indústria de beleza e bem-estar do país, apoiando profissionais e empresas de todos os tamanhos entre as quase 800.000 entidades ativas. Proprietários de negócios, funcionários e clientes que usam a Fresha agora podem definir o português brasileiro como idioma padrão da interface, das notificações e das comunicações de marketing, desfrutando de uma experiência do usuário mais acessível, agradável e descomplicada. No mundo todo, a Fresha proporciona seu software gratuito e intuitivo para ajudar salões, spas e barbearias e outros tipos de estabelecimento a otimizar suas operações, viabilizando, entre outras funções, agendamentos online, lembretes automatizados e aquisição de clientes por meio do nosso marketplace exclusivo, tudo em um só lugar. Os clientes podem encontrar, agendar e pagar por serviços de beleza e bem-estar com empresas que façam parte da plataforma da Fresha.

"Ficamos muito animados com a perspectiva de capacitar os negócios locais de modo que possam prosperar, e é por isso que estamos felizes em levar a Fresha aos usuários brasileiros em seu idioma nativo", comentou William Zeqiri, fundador e CEO da Fresha. "Essa nova capacidade não só simplifica as operações diárias dos negócios, mas também melhora sua capacidade de se conectar com os clientes e de fortalecer os relacionamentos."

"Isso reflete o compromisso da Fresha com o setor, oferecendo um software gratuito de renome mundial para um número crescente de negócios de beleza e bem-estar em todo o mundo", afirmou Lorena Martinez, Gerente de Localização da Fresha. "Estamos empolgados em continuar expandindo as capacidades da plataforma para abarcar mais idiomas este ano".

Este lançamento se baseia no investimento de Classe C de US$ 152 milhões feito em 2021 pela General Atlantic, empresa sediada em Nova York e uma das principais investidoras em algumas das principais plataformas de tecnologia do mundo. Lançada em 2015 pelos fundadores William Zeqiri e Nick Miller e originalmente chamada de "Shedul", a Fresha agora está disponível em mais de 120 países, com 100.000 negócios ativos e mais de 18 milhões de agendamentos mensais.

Sobre a Fresha

Fresha é o marketplace número 1 do mundo no setor de beleza e bem-estar, impulsionada por um software gratuito e integrado para gestão empresarial completa. Com mais de 100.000 parceiros em mais de 120 países, Fresha simplifica as operações de negócios e aprimora as experiências dos clientes. Para saber mais, visite fresha.com , baixe o aplicativo Fresha na App Store e no Google Play, ou siga a Fresha no Facebook e no Instagram.

