A FunFair Technologies, fornecedora líder do mercado de tecnologia de cassino em cadeia de blocos, foi aprovada para a primeira licença de fornecedor com base em tokens da Ilha de Man

DOUGLAS, Ilha de Man, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A FunFair Holdings (IOM) LTD, - FunFair Technologies, a plataforma de cassino descentralizada de negócios eletrônicos entre empresas (B2B) líder do mercado, estabeleceu mais uma inovação no setor sendo aprovada para uma licença de primeiro nível de fornecedor com base em tokens da Ilha de Man.

A licença foi estabelecida para apoiar o crescimento contínuo da FunFair e sua estratégia de negócios mais ampla, concentrada em jogos regulados no espaço da cadeia de blocos. A licença permitirá que a FunFair opere dentro da estrutura de uma jurisdição de jogos de primeiro nível, assegurando completo cumprimento de seus regulamentos e protegendo os clientes e usuários finais do cassino impulsionado pela FunFair.

Ela também coloca a FunFair na frente dos licenciados da Ilha de Man como a plataforma de cassino em cadeia de blocos mais legítima no mercado. Além disso, permite que a FunFair possa difundir os enormes benefícios da cadeia de blocos e da plataforma da FunFair para empresas de jogos on-line (igaming), através de sua oferta de marca própria e operadora licenciada.

Como parte do processo de licença, a FunFair estabeleceu a FunFair Holdings (IOM) Ltd, sediada na Ilha de Man, para trabalhar de perto com órgãos regulatórios e outras organizações licenciadas baseadas fora da dependência.

Stefan Kovach, diretor comercial da FunFair Technologies, comentou, "Estamos incrivelmente orgulhosos e empolgados por termos sido aprovados para uma licença por uma jurisdição de jogos de primeiro nível. Isso não apenas legitima o ecossistema de jogos em cadeia de blocos da FunFair, mas também nos mantém como uma empresa líder na vanguarda da tecnologia regulada e descentralizada e dos jogos baseados em tokens".

Lyle Wraxall, CEO da Digital Isle of Man, comentou, "A Digital Isle of Man está feliz em dar as boas-vindas à FunFair na Ilha de Man, como a primeira operadora a obter uma licença de fornecedor de software baseado em tokens em nossa jurisdição. A agência está trabalhando continuamente para desenvolver os setores digitais da ilha e o que torna essa licença tão empolgante para nós é que ela conecta dois de nossos principais setores, jogos eletrônicos (eGaming) e cadeia de blocos (Blockchain). Sendo uma adição para nosso grupo de interessados do setor digital, a FunFair oferecerá oportunidade para os operadores já existentes na Ilha de Man de assumirem novos produtos como resultado da licença".

Sobre a FunFair Technologies

A FunFair é a fornecedora líder de plataforma de cassino em cadeia de blocos de negócios eletrônicos entre empresas (B2B), que revolucionou o setor de cassinos on-line. A oferta da FunFair se estende tanto para operadoras quanto para marcas próprias, com duas marcas em operação e outra em desenvolvimento. A FunFair continua concentrada em sua missão – fornecer a mais atual plataforma de cassino em cadeia de blocos, permitindo que os consumidores experimentem jogos de classe mundial que são mais justos, mais seguros, mais eficientes e mais simples para os usuários.

FONTE FunFair Holdings (IOM) Ltd

