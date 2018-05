A FxPro e a McLaren F1™ Team anunciam acordo de parceria

LONDRES, 24 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A corretora on-line FxPro e a Equipe de Fórmula 1 da McLaren (McLaren F1™ Team) têm o prazer de anunciar um acordo de parceria plurianual. A partir do Grande Prêmio de Mônaco (de 24 a 27 de maio), a McLaren MCL33 apresentará com destaque a marca FxPro, evidenciando a posição da firma como a corretora on-line número um do mundo.

Zak Brown, Executivo-Chefe da McLaren Racing, comentou:

FxPro official partners of McLaren F1™ Team

"Estamos satisfeitos em dar boas-vindas à FxPro como uma parceira oficial da equipe de fórmula 1 da McLaren. Tanto a FxPro quanto a McLaren estão comprometidas com a inovação e com a excelência em suas áreas, fazendo desta uma parceria natural. Com mais de 50 prêmios nacionais e internacionais conquistados pela firma, a FxPro provou sua habilidade de atuar no mais alto nível".

Com mais de 250 milhões de pedidos realizados e até 7000 pedidos processados a cada segundo, a FxPro conhece bem os desafios que os ambientes de alta pressão e alto desempenho apresentam. Esta parceria sustenta o compromisso com a excelência e com a inovação, o qual é compartilhado pela McLaren e pela FxPro.

Charalambos Psimolophitis, Executivo-Chefe da FxPro, comentou:

"Estamos orgulhosos em fechar esta parceria plurianual com a McLaren, uma equipe com uma brilhante história e com um futuro empolgante. Sempre procuramos por parceiros que compartilhem nossa paixão pela excelência e pelo sucesso e a McLaren incorpora perfeitamente estes valores".

Ilya Holeu, Executivo-Chefe de Marketing da FxPro, comentou:

"A FxPro sempre foi uma visionária pioneira em tudo que fazemos, desde patrocínios de vários esportes de classe mundial até a maneira pela qual valorizamos nosso nome e nossa maneira de fazer negócios. O patrocínio de esportes é, há muito tempo, uma parte significativa de nosso programa de divulgação e estamos muito contentes por formarmos parceria com a McLaren para levarmos este programa adiante".

Sobre a FxPro: A FxPro é uma premiada corretora on-line, atendendo a clientes do varejo e institucionais em mais de 150 países. A FxPro fornece acesso a preços competitivos e liquidez profunda e mesa de operação sem intervenção (sujeita à Política de Execução de Pedidos da FxPro), através de suas plataformas de negociação avançadas, tecnologias superiores de execução e ferramentas algorítmicas.

Caso tenha alguma pergunta, entre em contato com a equipe de Relações Públicas, pelo telefone +44-(0)-20-7776-9720 ou por e-mail para pr@fxpro.com, https://www.fxpro.com/.

