A GAC MOTOR se torna o "link industrial" para o aprofundamento da cooperação bilateral Sino-Kuwait

A GAC MOTOR entrou no mercado do Kuwait em 2013 e montou um showroom da GAC no país. Por meio de esforços contínuos, a GAC MOTOR gradualmente se desenvolveu em uma das marcas chinesas mais populares entre os consumidores no Oriente Médio.

A relação entre a GAC MOTOR e a parceira do Kuwait, a Mutawa Alkazi Company "MAC", começou em outubro de 2012. Em junho de 2013, a MAC tornou-se oficialmente a primeira comerciante autorizada do Grupo GAC no exterior; desde então, uma relação cooperativa de longo prazo e estável foi estabelecida.

Por meio de oito anos de esforços conjuntos com o distribuidor do Kuwait, a GAC MOTOR obteve um bom feedback do mercado e se tornou uma das marcas chinesas mais populares entre os consumidores do Oriente Médio com sua excelente qualidade de produto, canais de vendas e serviços pós-venda.

A GAC MOTOR continuou a aumentar a presença da sua marca no Kuwait com sua reputação de alta qualidade. Com configuração de segurança automotiva aprimorada, superior desempenho do espaço e força tecnológica inteligente, a GAC MOTOR oferece opções de transporte diversificadas para os consumidores locais. Atualmente, a GAC MOTOR Kuwait tem 9 modelos à venda. Não apenas o surgimento da GAC MOTOR no mercado de automóveis do Kuwait ajudou as marcas automotivas chinesas a irem para o exterior, como também promoveu o desenvolvimento da indústria automobilística do Kuwait, obtendo benefícios mútuos e resultados bons para as duas partes entre os dois países.

Com o aprofundamento contínuo da parceria estratégica entre a China e o Kuwait, a cooperação bilateral foi acelerada. Este é um período de oportunidades estratégicas que as empresas chinesas não devem perder. A GAC MOTOR também acelerará para melhorar a competitividade da sua marca no mercado global, ajudando a cooperação econômica Sino-Kuwait a atingir um novo marco.

