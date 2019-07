A Gameflip Studios anuncia o lançamento oficial do badalado MMORPG, Icarus Online BR!

SÃO PAULO, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Icarus Online BR é um MMORPG de destaque e grátis para jogar, o qual permite que jogadores capturem e treinem monstros para usar como montarias ou pets. Jogadores podem ir aos ares com seus dragões ou outras montarias voadoras para combater monstros gigantescos em raides épicas, ou explorar as belas terras de Midellas nas costas do seus monstros favoritos. Quase todos os monstros do jogo podem ser capturados e treinados - é a mistura de Pokemon e World of Warcraft em uma experiência de MMORPG inesquecível.

Com os servidores em São Paulo, os jogadores Brasileiros podem experimentar downloads extremamente rápidos e pings baixíssimos! Icarus Online BR é totalmente traduzido em Português e o gameplay foi balanceado para os jogadores mais hardcores! Não há itens pay-to-win no jogo, já que todos os itens disponíveis na loja são cosméticos ou consumíveis.

"Icarus Online traz um estilo de combate orientado à ação e passa um sentimento autêntico de MMORPGs de primeira linha. Icarus Online é um jogo extremamente empolgante e eletrizante!", disse o CEO da Gameflip Studios, JT Nguyen. "Os jogadores vão amar capturar, treinar e montar dragões, lobos, e centenas de outros monstros. A história é profunda e imersiva e o combate é recompensador."

A Gameflip Studios fez parceria com a VALOFE e a Wemade Icarus para este lançamento oficial e encoraja todos os jogadores a se juntarem nestas primeiras semanas de lançamento para receberem itens bônus e participar de eventos espeiciais que serão realizados.

Jogadores do Icarus Online BR podem esperar:

Servidores em São Paulo com ping baixíssimo em todo território Brasileiro;

Um pet de ombro único para todos os jogadores que chegarem ao nível 10 nos primeiros 14 dias após o lançamento;

Eventos especiais, incluindo desafios, sorteios e premiações dos GMs.

E junto com todas essas premiações, os participantes do beta fechado receberão o título exclusivo de "Lenda dos Primórdios". Os participantes do beta fechado também receberão as demais premiações do beta.

Jogue agora e gratuitamente:https://studios.gameflip.com/icarus/pt/

Gameflip Studios foi fundada por veteranos da industria vindos da Aeria Games com escritórios nos EUA e no Brasil. Para conteúdo de imprensa e maiores informações visite:https://studios.gameflip.com/icarus/pt/pr

