A Gastech será realizada em Dubai, no Dubai World Trade Center, de 21 a 23 de setembro de 2021

A Gastech 2021 é apoiada pelo ministério da energia e infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos. Sua Excelência Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro da energia e infraestrutura, comentou que "os Emirados Árabes Unidos estão muito satisfeitos por sediar a Gastech, um dos principais eventos do mundo para o setor de gás, GNL, hidrogênio e energia. A Gastech chega em um momento importante para o setor de energia com um mandato global compartilhado para reduzir as emissões de carbono e fornecer energia acessível limpa para todos. A Gastech é o principal facilitador de conversas e conexões que impulsionam a agenda de transição de energia."

Explicando a decisão de mover a Gastech 2021, Christopher Hudson, presidente da dmg events, disse: "Singapura e suas partes interessadas nos deram grande apoio e comprometimento. No entanto, a incerteza criada pela taxa crescente de infecção em toda a região tornou difícil para o nosso setor planejar a sua participação em Singapura, e tivemos que procurar um local alternativo. Quando for a hora certa, esperamos voltar a Singapura".

"Graças ao seu programa de vacinação extenso e líder mundial e medidas bem organizadas de testes e viagens, Dubai é um dos lugares mais seguros e acessíveis do mundo para viajar. É um local de classe mundial com um histórico de hospedagem intenso e vasto, com sucesso em grandes eventos, o que faz desse o local ideal para parceiros, expositores e participantes fazerem negócios no setor global de energia."

A dmg events disse que realizou várias conversas com importantes partes interessadas da Gastech, o órgão de administração da Gastech e empresas participantes antes do anúncio de hoje. Essas conversas enfatizaram a necessidade de enfrentar os desafios e as oportunidades que o setor de energia enfrenta, incluindo a notória necessidade de o setor responder ao desafio climático, bem como a rápida aceleração da introdução do hidrogênio como uma possível fonte futura de energia limpa, e a adoção da tecnologia de CCUS como uma ferramenta de descarbonização.

Hudson declarou: "A Gastech 2021 assume a liderança que permitirá que o setor de gás, GNL, hidrogênio e energia prospere nos mercados de energia após a COVID-19. Juntamente com as forças disruptivas que aceleram a transição para a energia mais limpa, a Gastech oferece oportunidades incomparáveis para construir relações comerciais sustentáveis de longo prazo necessárias para abordar as questões de mudança climática e a descarbonização de energia."

A Gastech 2021 será realizada no Dubai World Trade Center. Contando com mais de 25.000 participantes, incluindo tomadores de decisões experientes e formadores de opinião do setor de energia, e mais de 400 empresas expondo, que definirão a agenda para o setor global de gás, GNL, hidrogênio e energia para as próximas décadas.

Sobre a Gastech

A Gastech, que acontece anualmente em um local diferente, é o maior evento do mundo dos setores de energia, gás, GNL, hidrogênio, atrai mais de 25.000 visitantes internacionais e oferece uma plataforma para que chefes de estado, funcionários governamentais, líderes ministeriais e empresariais globais, disruptores, inovadores e estudantes possam conversar.

A Gastech 2021 é realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai e conta com o apoio do Ministério da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos.

A Gastech será realizada no Dubai World Trade Center de 21 a 23 de setembro de 2021. A inscrição de delegados já está aberta. As empresas que quiserem perguntar sobre a reserva de um estande podem acessar https://www.gastechevent.com/the-gastech-exhibition/book-a-stand/

Para mais informações, acesse: www.gastechevent.com

Sobre a dmg events

A dmg events é uma das principais organizadoras de eventos presenciais e editora de revistas comerciais.

Nosso objetivo é manter as empresas informadas e conectá-las com comunidades relevantes para criar mercados vibrantes e acelerar seus negócios por meio de eventos presenciais.

A dmg events organiza mais de 80 eventos em 25 países, atraindo mais de 425.000 participantes e delegados todos os anos. O portfólio de produtos da empresa inclui muitos eventos em setores líderes de energia, construção, hospitalidade e design, revestimentos e transporte. ADIPEC, The Big 5, Gastech, EGYPS, The Hotel Show e INDEX são os principais eventos da empresa. Para mais informações, acesse : www.dmgevents.com.

FONTE Gastech 2021

