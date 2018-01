A GCL-SI anuncia a nomeação do CEO, fortalecendo ainda mais a competitividade global

Ele foi nomeado como CEO asiático do ano, em 2014, na Power and Electricity World Asia, em reconhecimento à sua liderança na transformação da Wuxi Suntech e da Shunfeng International Clean Energy (SFCE) em líderes de soluções de energia limpa. Eric Luo foi um dos palestrantes que abriram a Reunião anual de Davos, em 2016, para a apresentação sobre Transformação de Energia, e recebeu o prêmio de Outstanding Leader durante a Global Energy Leaders Summit (Cúpula de líderes de energia global). Ele é, atualmente, consultor do Fundo Verde EUA-China, um fundo de capital privado, comercialmente administrado, lançado por líderes empresariais e governamentais dos EUA e da China.

Antes de ingressar no Grupo GCL, Eric Luo foi diretor executivo e CEO da Shunfeng International Clean Energy Limited. Anteriormente, teve vários cargos seniores no Grupo Shunfeng, inclusive como CEO da Wuxi Suntech Power Co, Ltd. "Acreditamos que ele trará suas diversas experiências eletrônicas e industriais para o Grupo GCL também", disse Zhu Gongshan, presidente do Grupo GCL.

"Temos o privilégio de ter o Eric na equipe, um movimento estratégico para a empresa, pois acelera a expansão e a integração da GCL-SI nos mercados globais e promove seu desenvolvimento nos negócios de armazenamento de energia e ex-China EPC", afirmou Shu Hua, presidente da GCL-SI.

A GCL-SI alcançou desenvolvimento rápido no fornecimento de módulos fotovoltaicos e serviços de integração de sistemas para se posicionar como um provedor de soluções integradas de serviços de energia limpa.

A GCL-SI agora tem subsidiárias no Japão, na Índia, América do Norte, Austrália, em Cingapura e na Alemanha, com escritórios de representação que abrangem a Tailândia, a América do Sul, o Oriente Médio, o sul da Europa e a África. O lançamento da instalação de produção de 600 MW da empresa, no Vietnã, apoiará ainda mais seu alcance global, aumentando sua participação nos mercados europeu e norte-americano. O Grupo GCL alcançará a capacidade total de 8 GW em 2018.

"O ano de 2018 será um momento interessante para a empresa continuar sua sólida trajetória de crescimento no mercado global, pois estamos trabalhando no aprimoramento da colaboração com as empresas upstream e downstream na cadeia de valor do setor. A empresa também fez investimentos estratégicos, ao adquirir participação patrimonial de aproximadamente 10% na GCL New Energy (0451.HK), proprietária dos maiores ativos operacionais solares do mundo. Estou muito satisfeito por ter a oportunidade de ser membro de uma plataforma global de energia limpa e trabalharei com todas as partes interessadas para que a empresa cresça, aumentando o retorno dos acionistas", comentou Eric Luo.

Sobre a GCL-SI

A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506 na bolsa de Shenzhen) (GCL-SI) faz parte do GOLDEN CONCORD Group (GCL). A GCL-SI oferece um sistema de energia integrado de ponta e tem o compromisso de se tornar a principal empresa de energia solar do mundo.

FONTE GCL System

SOURCE GCL System