A GCLSI oferece módulos solares de alta qualidade para a solução Ocean Sun no maior projeto solar flutuante da Albânia

Trabalhando em conjunto com a Ocean Sun, proprietária e desenvolvedora norueguesa de tecnologia solar flutuante, a GCLSI, como fornecedora, oferece módulos solares para o projeto de 2 MWp no reservatório de Banja, o maior projeto desse tipo na região, que agora está sendo construído.

"Estamos orgulhosos por nossos módulos patenteados terem sido escolhidos para desempenhar um papel fundamental neste grande projeto solar flutuante na Albânia", disse Thomas Kun Zhang, presidente executivo da GCLSI. "A parceria reconhece que esses produtos da marca GCLSI têm forte competitividade no mercado flutuante global", acrescentou Zhang.

"A colaboração de longo prazo com a GCLSI tem sido excelente graças aos módulos de alto desempenho e à equipe profissional e de apoio da GCLSI", disse Børge Bjørneklett, CEO da Ocean Sun.

O projeto, com um investimento total estimado de 2 milhões de euros, foi supervisionado pela maior produtora de energia renovável da Europa, a Statkraft, juntamente com a Ocean Sun. A GCLSI participou do projeto, fornecendo módulos solares, que passaram por rigorosos testes no processo de desenvolvimento, e que são adequados a várias circunstâncias, incluindo o fato de estarem submersos na água do mar por um longo período sem comprometer o desempenho.

A primeira fase de implementação do projeto compreende cerca de 1.600 painéis solares, cobrindo cerca de quatro mil metros quadrados, com capacidade instalada de 0,5 MWp. A unidade foi implementada com sucesso e conectada à rede recentemente.

A segunda fase agrega uma capacidade combinada de 1,5 MWp, e a conclusão da construção está prevista para este ano. Após a conclusão, a usina gerará energia renovável e injetará a energia na rede nacional da Albânia.

A GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) faz parte do GCL Group, um conglomerado global de energia, a maior empresa de energia não estatal da China com foco em novas energias, energia limpa e serviços relacionados. Acesse: https://www.gclsi.com/.

Ao combinar a experiência marítima norueguesa com energia fotovoltaica, a Ocean Sun oferece uma solução ousada para nossas necessidades globais de energia. A tecnologia patenteada incorpora módulos solares em membranas, oferecendo benefícios de custo e desempenho.

