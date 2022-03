A GEP CONCORDA EM ADQUIRIR A COSTDRIVERS®, UMA PLATAFORMA LÍDER EM PREVISÃO, CÁLCULO DE CUSTOS E TENDÊNCIAS DE PREÇOS DOS MERCADOS DE FORNECIMENTO, NA COMPRA DE INFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÕES E DA EMPRESA DE CIÊNCIA DE DADOS DATAMARK®

A enorme base de dados de preços e custos globais tira partido de uma grande análise de dados e aprendizagem de máquinas para dar apoio à previsão, à modelação de custos e à tomada de decisões das equipas de aquisição de empresas e da cadeia de fornecimento

A plataforma permite aos profissionais de sourcing, procurement e supply chain desenvolver, comparar e contrastar uma gama completa de modelos de custos sustentáveis para resultados mais ecológicos

A empresa-mãe, a Datamark, orgulha-se de ter uma presença significativa na América Latina e uma lista de líderes do mercado brasileiro e de multinacionais de nível empresarial

CLARK, N.J., 8 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A GEP®, um fornecedor líder de estratégia e software de cadeia de fornecimento para empresas da Fortune 500 e Global 2000 em todo o mundo, anunciou hoje que concordou em adquirir a COSTDRIVERS®, uma plataforma líder em previsão de mercados de fornecimento, tendências de preços e modelação de custos, bem como a empresa de dados de ciència Datamark® Ltd., com sede em São Paulo, Brasil, através da aquisição da sua empresa-mãe, Datamark International (Bermudas) Ltd. Espera-se que o negócio seja fechado no primeiro trimestre enquanto se aguardam as aprovações regulamentares.

"Os clientes da GEP podem ter acesso a uma análise de dados poderosa e de grande dimensão e a uma melhor compreensão da aprendizagem mecânica de uma das mais poderosas plataformas de previsão de custos e preços disponíveis em qualquer lugar", disse Subhash Makhija, CEO da GEP. "Enquanto as equipas de consultoria e serviços de gestão da GEP já estão a tirar partido da COSTDRIVERS para fornecer resultados revolucionários, também permitiremos aos clientes do software GEP tirar partido da plataforma, eventualmente incorporando a sua poderosa funcionalidade nas suas plataformas digitais de aquisição e gestão da cadeia de fornecimento GEPSMART™ e GETNEXXE™".

E Makhija observou, "estamos particularmente entusiasmados com a oportunidade que a plataforma oferece aos clientes de conduzir operações de sourcing e procurement mais sustentáveis numa vasta gama de indústrias e setores".

A COSTDRIVERS, que tem mais de 200 clientes empresariais em 40 países, monitoriza mais de 50 000 mercadorias e opera em mercados em todo o mundo. Painéis interativos de fácil utilização fornecem previsões de preços e alertas personalizados para oportunidades de redução de custos, que alimentam as ferramentas de orçamentação e planeamento estratégico. Enquanto os algoritmos proprietários e a análise preditiva impulsionam a funcionalidade de previsão enriquecida com IA, o planeamento de cenários e a tomada de decisões é ainda mais informado por dados de apoio altamente relevantes, tais como uma década ou mais da evolução histórica dos custos.

Ao contrário da sua plataforma COSTDRIVERS, a Datamark Ltd. tem-se concentrado principalmente na assistência ao mercado brasileiro com dados de compras especializadas em produtos de consumo, embalagens e insumos industriais. O Brasil tem a 12ª maior economia do mundo com mais de 1,36 biliões de dólares, e a Datamark tem mais de 25% das 1000 maiores empresas brasileiras como clientes.

A GEP fornece soluções transformadoras de cadeia de abastecimento que ajudam as empresas globais a tornarem-se mais ágeis e resilientes, a operarem de forma mais eficiente e eficaz, a ganharem vantagem competitiva, a aumentarem a rentabilidade e a aumentarem o valor para os acionistas.

Pensamento original, produtos inovadores, conhecimentos de domínio inigualáveis, pessoas inteligentes e apaixonadas - é assim que a GEP SOFTWARE™, GEP STRATEGY™ e GEP MANAGED SERVICES™ juntas fornecem soluções de cadeia de abastecimento de escala, poder e eficácia sem precedentes. Os nossos clientes são as melhores empresas do mundo, incluindo centenas de líderes industriais da Fortune 500 e da Global 2000 que confiam na GEP para cumprir objetivos estratégicos, financeiros e operacionais ambiciosos.

Líder em múltiplos Gartner Magic Quadrants, o software nativo de nuvens da GEP e as plataformas de negócios digitais ganham consistentemente prémios e reconhecimento de analistas da indústria, empresas de investigação e meios de comunicação, incluindo a Gartner, Forrester, IDC e Spend Matters. A GEP é também classificada regularmente como uma empresa de consultoria e estratégia da cadeia de fornecimento de topo, bem como um dos principais fornecedores de serviços geridos pela ALM, Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG e HFS, entre outros.

Com sede em Clark, Nova Jérsia, a GEP tem escritórios e centros de operações em toda a Europa, Ásia, África e Américas. Para saber mais, visite www.gep.com.

