A GIGABYTE ganha o prêmio Red Dot Design Awards 2021 Todas as indicações da GIGABYTE vencem em sua categoria

Graças às suas excelentes capacidades de projeto de produtos e amplas percepções do consumidor, a GIGABYTE brilhou tanto em seus produtos de games quanto em produtos da série de criadores. A AORUS RTX 3080 XTREME foi a única placa de vídeo que ganhou o prêmio Red Dot Design Award este ano, demonstrando a força de P&D da Gigabyte no âmbito dos jogos de PC. O AORUS 17X, juntamente com os outros três laptops gaming AORUS, liderou o setor, recebendo a honra. As placas-mãe da série VISION Z590 da GIGABYTE, incluindo a Z590 VISION D e a VISION G, são as únicas placas-mãe premiadas do setor direcionadas aos criadores de conteúdo.