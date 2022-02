A Givex expande parceria com iFood para lançar o iFood Card na Colômbia

Com mais de 10 milhões de cartões presente vendidos em dois anos, Givex e iFood pretendem replicar o sucesso brasileiro no mercado colombiano

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Givex Information Technology Group Ltd. (Givex), líder global em processamento omnicanal de cartões-presente, fidelidade e crédito de mercadorias digitais com mais de sete bilhões de reais já transacionados em sua plataforma apenas no Brasil, e o iFood, uma das empresas de foodtech mais inovadoras do mundo, têm o prazer de anunciar o lançamento de seu programa de grande sucesso iFood Card na Colômbia.

O iFood é líder em delivery de comida online na América Latina, gerando mais de 60 milhões de pedidos mensais, além de fornecer soluções de business intelligence e gestão para mais de 170.000 restaurantes em 1.200 cidades em todo o Brasil. O iFood vendeu mais de 10 milhões de vales-presente para clientes brasileiros desde a migração de seu cartão iFood para a plataforma Givex em 2019 e está ansioso para repetir esse sucesso na Colômbia.

A Givex funciona como uma plataforma central, ou 'GivexHub', conectando todos os principais canais e parceiros de vendas B2C e B2B do Brasil com inteligência de negócios integrada, acompanhando em tempo real o desempenho do programa iFood Card em cada canal.

"Somos o parceiro que apoia nossos clientes mesmo quando eles crescem e suas necessidades mudam. Estamos ansiosos para trabalhar com o iFood neste novo e empolgante mercado e construir nosso sucesso mútuo no Brasil", disse Don Gray, CEO da Givex.

O Cartão iFood traz muitos benefícios para o mercado B2B na Colômbia. As empresas podem usar o cartão para atrair e reter talentos, promover o envolvimento da equipe e aumentar a fidelidade do cliente. Os clientes apreciam os diferentes usos do cartão, como exemplo, promovem happy hours virtuais e físicos, comemoram as conquistas da equipe e marcam os marcos dos funcionários.

O iFood Card é resgatado exclusivamente para alimentação na Colômbia e é aceito em 40.000 restaurantes, bares e mercados que estão no aplicativo iFood no país. "Em apenas um mês de operação, o número de empresas que compram o Cartão iFood na Colômbia triplicou", disse Paula Rabelo, diretora de crescimento do iFood. "Até o final de março, esperamos vender 100 mil cartões-presente no país. E hoje, em média, 3.500 pequenas empresas já utilizam o iFood Card", acrescentou.

Por meio da Givex, o iFood transformou o seu cartão presente em um produto omnichannel, vendido em marketplaces e carteiras digitais. Até o final de 2021, as empresas estavam distribuindo o iFood Card para mais de 60 milhões de usuários de carteiras digitais e em mais de 100 mil pontos de venda

"Estamos sempre em busca de parceiros que contribuam para a inovação e pioneirismo da nossa operação. Contar com a Givex como parceira tecnológica na evolução do iFood Card foi alcançar os resultados e dar continuidade fundamental a esse trabalho de sucesso", enfatizou Rabelo.

A Givex está aproveitando a tecnologia e a experiência que desenvolveu ao longo de muitos anos, ao mesmo tempo em que oferece suporte a locais de clientes em mais de 100 países para escalar a expansão do programa iFood Card de forma rápida e segura na Colômbia. Os principais recursos, como suporte em espanhol 24 horas por dia, 7 dias por semana e conversão de moeda, já estão em vigor devido à presença global existente da Givex.

"A Givex tem muito orgulho de ser escolhida pelo iFood para apoiar essa expansão. Eles provaram ser um verdadeiro inovador no espaço foodtech, e estamos felizes em ajudar a tornar suas ideias realidade e oferecer nossas ferramentas de tecnologia e inteligência de negócios para alcançar esses números de vendas incríveis para o iFood Card", disse Maria Costa, Diretora Geral Givex LATAM.

Ao trazer o Cartão iFood para a Colômbia, a Givex e o iFood esperam consolidar o sucesso passado e muitos mais anos de parceria.

Sobre a Givex

A Givex (TSX: GIVX) é uma empresa global de tecnologia projetada para simplificar a eficiência dos negócios por meio de uma plataforma omnichannel com alto nível de segurança e inovação. A empresa já processou mais de 20 bilhões de transações, possui operações com clientes em mais de 100 países e atua no Brasil há mais de 13 anos, onde negociou mais de sete bilhões de reais somente no mercado brasileiro. Desde sua fundação em 1999, a Givex fornece inteligência tecnológica para uma ampla variedade de indústrias como a de restaurantes, varejo, hotelaria e setor de serviços, oferecendo uma gama de produtos integrados e personalizáveis, incluindo cartões-presente, vouchers de troca digital, fidelidade e pontos sistemas de venda.

Sobre o iFood

O iFood, líder em delivery de comida online na América Latina, tem 60 milhões de pedidos mensais. Há nove anos no mercado, a empresa de origem brasileira também está presente na Colômbia. Atua junto a parceiros em iniciativas que unem soluções de business intelligence e gestão para os cerca de 170 mil restaurantes cadastrados em mais de 1.200 cidades em todo o Brasil. O iFood conta com grandes investidores como a Movile - líder global em marketplaces móveis - e a Just Eat - uma das maiores empresas de pedidos online do mundo.

