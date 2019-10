A Global Food Safety Initiative (GFSI) dá boas-vindas a uma nova diretora, pronta para liderar o próximo capítulo de crescimento

A GFSI é patrocinada pelo Consumer Goods Forum (CGF), rede global do setor que trabalha com mais de 400 empresas membros para apoiar Melhores Vidas Através de Melhores Negócios. Erica entrará para a sede do CGF em Paris, onde suas responsabilidades incluirão ajudar a definir e gerenciar a agenda da Administração da GFSI, orientar Grupos de Trabalho Técnicos e supervisionar colaborações com organizações terceiras de todo o mundo. Ela também tentará promover ainda mais os principais objetivos da GFSI, como orientar a harmonização dos padrões de segurança alimentar, aumentar a capacidade de segurança alimentar na cadeia de abastecimento e formar parcerias público-privadas, tudo isto para criar sistemas alimentares globais consistentes e eficientes e oferecer uma plataforma para compartilhamento e harmonização de conhecimentos na indústria.

«É um verdadeiro privilégio e prazer ter sido convidada para assumir um cargo tão importante. Mal posso esperar para começar e conhecer o maior número possível de membros da família GFSI,» disse a Erica. «Garantir a segurança alimentar é uma das questões mais importantes que o mundo enfrenta atualmente e é apenas trabalhando em conjunto que podemos esperar obter alimentos seguros para os consumidores em qualquer lugar. »

Erica é uma especialista de renome internacional em gerenciamento de segurança alimentar. Imediatamente antes de entrar para a GFSI, trabalhou como executiva sênior na Leatherhead Food Research, parte do Science Group, empresa de consultoria no setor Alimentar e de Bebidas. Antes disso, Erica trabalhou no meio acadêmico e no setor público, tendo passado seis anos em duas universidades do Reino Unido como especialista em segurança alimentar, seguidos por cinco anos no Office for Product Safety and Standards do Governo do Reino Unido. Em resumo, Erica traz com ela mais de 20 anos de experiência no setor da segurança alimentar para seu cargo na GFSI.

Peter Freedman, Diretor-geral no CGF, comentou: «É um prazer dar boas-vindas à Erica como nova Diretora da GFSI e como membro da Equipe de Liderança Sênior do CGF. A GFSI já é uma das iniciativas mais importantes do CGF e tem o potencial de ter um impacto ainda maior na segurança alimentar em todo o mundo. A grande experiência de Erica em questões de segurança alimentar nos setores público e privado, no meio acadêmico e empresarial, significa que está em uma posição de destaque para nos liderar nesta jornada.»

A Global Food Safety Initiative reúne os principais agentes do setor alimentar para impulsionar, em colaboração, a melhoria contínua dos sistemas de gerenciamento de produtos alimentares seguros para consumidores de todo o mundo. A comunidade GFSI trabalha de forma voluntária e é composta pelos principais especialistas mundiais em segurança alimentar de empresas de varejo, produção e serviços de alimentação, além de organizações internacionais, governos, instituições acadêmicas e prestadores de serviços para a indústria alimentar mundial. www.mygfsi.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697527/Global_Food_Safety_Initiative_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1008224/GFSI_Erica_Sheward.jpg

Contact: l.prevert@theconsumergoodsforum.com

FONTE Global Food Safety Initiative

Related Links

http://www.mygfsi.com



SOURCE Global Food Safety Initiative