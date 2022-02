A GM Sectec está incluída no novo Conselho Consultivo do PCI Security Standards Council for Brazil

SAN JUAN, Puerto Rico, Miami, Florida, e SÃO PAULO, 3 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A GM Sectec, líder mundial em cibersegurança, anuncia hoje que foi incluída no seleto grupo de líderes em pagamentos no Brasil para servir em seu Conselho Consultivo Regional 2022-2023.

As empresas selecionadas servirão como assessores do Conselho sobre questões de segurança de pagamentos e desafios na região, e servirão como embaixadores para ajudar a aumentar a educação e conscientização sobre padrões e melhores práticas para pagamentos seguros.

"Com a publicação da versão 4.0 do PCI Data Security Standard em março e a contínua evolução dos padrões móveis, será um ano significativo para o Conselho e um momento empolgante para o Conselho de Engajamento Regional do Brasil. Temos o prazer de aproveitar os sucessos do Conselho de Engajamento Regional de 2021 Brasil com este grupo recém-nomeado de líderes de segurança de pagamento para servir para o mandato de 2022-2023. Estamos ansiosos para trabalhar com GM Sectec e com os outros membros do Conselho para alavancar seus conhecimentos e experiência em padrões e soluções para pagamentos seguros", disse Diretor Associado do PCI SSC, Região LA para o Brasil Carlos Caetano.

"Ser incluído neste conselho consultivo destaca nosso conhecimento das normas PCI SSC e o trabalho que temos feito na região da América Latina para aumentar a conscientização deste conjunto de normas e assegurar o tratamento adequado dos pagamentos eletrônicos e a proteção das informações daqueles que utilizam estes métodos de pagamento", disse Hector Guillermo Martinez, Presidente da GM Sectec.

As funções da diretoria incluem reuniões regulares ao longo do ano para discutir questões de segurança de dados de pagamento, tendências e mudanças de mercado. Suas principais prioridades em 2022 incluirão:

- Conscientização PCI DSS v4.0: ajuda a aumentar a compreensão das atualizações na versão 4.0 da Norma de Segurança de Dados PCI.

- Recursos educacionais para o Brasil: ajudar no desenvolvimento de conteúdo e recursos para a indústria de pagamentos brasileira.

- Conscientização das principais iniciativas de segurança de pagamento: impulsionar a conscientização regional e a compreensão dos padrões móveis PCI Software Security Framework (SSF) e PCI SSC.

- Treinamento: promovendo uma maior conscientização e compreensão da segurança dos pagamentos.

"A colaboração global é um princípio central do PCI Security Standards Council", diz Lance Johnson, Diretor Executivo do PCI SSC. "O PCI SSC Brasil Regional Engagement Board representa perspectivas de especialistas em segurança de pagamentos no Brasil que são críticas em nossa missão de aumentar a segurança global de pagamentos", disse Diretor Executivo do PCI SSC, Lance Johnson

"Nosso trabalho na GM Sectec como parte deste conselho será promover a conscientização das ameaças e tecnologias de segurança de pagamento específicas do mercado e fornecer insumos para desenvolver padrões, programas e recursos educacionais para melhor servir a região", observou Martinez.

A GM Sectec tem mais de 50.000 clientes no mundo todo, e foi reconhecida por seus altos padrões de Segurança, Disponibilidade e Confidencialidade, e passou pelas mais rigorosas certificações de classe mundial, tais como: SOC 2 Tipo 2 Service Organization, CSAA Certified, PCI Qualified Security Assessor, PCI Approved Scanning Vendor, PCI Point-to-Point Encryption (P2PE), PCI VISA PIN, PCI 3DS, UL Listted, e membros FIRST.

Sobre o Conselho de Normas de Segurança PCI:

O PCI Security Standards Council (PCI SSC) é um fórum global que reúne as partes interessadas do setor de pagamentos para desenvolver e impulsionar a adoção de padrões e recursos de segurança de dados para pagamentos seguros em todo o mundo.

Sobre a GM Sectec

A GM Sectec é um fornecedor líder de defesa cibernética e serviços de segurança gerenciados com foco na prevenção e resposta a ameaças. Com operações em mais de 50 países ao redor do mundo, a GM Sectec tem mais de 50 anos de serviço contínuo à nossa comunidade de clientes. As soluções da GM Sectec são projetadas para detectar e responder eficazmente a ataques avançados, reduzindo os riscos comerciais, fraudes e crimes cibernéticos. Fundada em 1970 como General Computer Corporation e posteriormente como GM Group na década de 1990, a GM Sectec tem uma longa história e experiência no gerenciamento de políticas e processos integrados de tecnologia e padrões para proteção de dados em sistemas de risco de pagamento. Seu compromisso com os princípios de simplicidade, inovação e sucesso do cliente fez da GM Sectec o fornecedor líder e de mais rápido crescimento em segurança gerenciada de pagamentos em todo o mundo. Para saber mais sobre a GM Security Technologies, visite nosso site em www.gmsectec.com.

