A Green Valley anuncia aprovação da NMPA do oligomanato como tratamento para doença de Alzheimer leve a moderada

Oligomanato, um novo tratamento oral para a doença de Alzheimer leve a moderada

O único novo tratamento para a doença de Alzheimer aprovado globalmente desde 2003

XANGAI, 4 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Shanghai Green Valley Pharmaceuticals (Green Valley) anunciou hoje que a Administração Nacional de Produtos Médicos (National Medical Products Administration, NMPA) da China aprovou o oligomanato (GV-971) como novo medicamento para o tratamento da "doença de Alzheimer (DA) leve a moderada, que melhora da função cognitiva".

A NMPA concedeu a revisão rápida do oligomanato em novembro de 2018. É o primeiro novo medicamento aprovado para a doença de Alzheimer no mundo desde 2003. O oligomanato oferecerá aos pacientes uma nova opção de tratamento para combater a doença de Alzheimer e deve estar disponível na China até o final de 2019.

Resultados do estudo

O estudo clínico de fase 3 é um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e em grupo paralelo, de 36 semanas, liderado pelo Peking Union Hospital e pelo Centro de Saúde Mental da Escola de Medicina da Universidade Jiaotong de Xangai. Foi conduzido em 34 hospitais de nível 1 na China. Concluíram o estudo 818 pacientes com diagnóstico da doença de Alzheimer leve a moderada. O estudo ocorreu em colaboração com a IQVIA (antiga Quintiles) e a Signant Health (antiga Bracket), entre outros parceiros.

Os resultados demonstraram que o oligomanato melhora estatisticamente a função cognitiva de pacientes com DA leve a moderada, desde a semana 4, e o benefício foi mantido em todas as visitas de avaliação de acompanhamento. A diferença média entre os grupos de oligomanato e placebo na pontuação ADAS-Cog12 (a medida cognitiva padrão normalmente usada em estudos da DA) foi de 2,54 (p <0,0001), com eficácia sustentada desde o primeiro mês até o final dos 9 meses de tratamento. O oligomanato foi considerado seguro e bem tolerado, com efeitos adversos comparáveis aos do grupo placebo.

"Há 50 anos venho fazendo pesquisas sobre a doença de Alzheimer; participei de vários estudos multicêntricos globais de vários medicamentos e nunca encontrei um tratamento satisfatório para a doença de Alzheimer", disse o professor Dr. Zhang Zhenxin, um dos principais pesquisadores do estudo de fase 3 do oligomanato e professor de neurologia do Peking Union Medical College Hospital, em Pequim. "O resultado do estudo de nove meses do oligomanato é interessante. Finalmente, vemos esperança e luz no fim do túnel. Estou verdadeiramente feliz pelos pacientes e seus familiares".

"Existem apenas alguns medicamentos disponíveis para tratar a doença de Alzheimer, e nenhum pode atrasar ou impedir a progressão da doença", disse o professor Xiao Shifu, um dos principais pesquisadores do estudo de fase 3 do oligomanato no Centro de Saúde Mental da Escola de Medicina da Universidade Jiaotong de Xangai. "Os resultados do estudo clínico de fase 3 mostraram rápido início da eficácia do oligomanato, em 4 semanas, e a função cognitiva dos pacientes continuou a melhorar. O tratamento foi seguro durante as 36 semanas do estudo clínico".

A causa da DA ainda não foi totalmente compreendida. A deposição de placas amilóides e os emaranhados neurofibrilares estão entre as etiologias subjacentes propostas. São eles os alvos comuns de muitos medicamentos em investigação atualmente. O oligomanato tem um mecanismo de ação distinto de outros agentes disponíveis no mercado e em estudos clínicos. Conforme descrito pelo professor Geng Meiyu, o principal inventor do medicamento do Instituto de Materia Medica de Xangai da Academia de Ciências da China, os estudos pré-clínicos mostram que o oligomanato recondiciona a disbiose da microbiota intestinal, inibe o aumento anormal dos metabólitos da flora intestinal, modula inflamações periféricas e centrais, reduz a deposição de proteínas amilóides e a hiperfosforilação da tau e melhora a função cognitiva.

Nos Destaques da pesquisa1 sobre o estudo pré-clínico do oligomanato, publicado recentemente na Cell Research2, o professor David M. Holtzman, presidente do Departamento de Neurologia e diretor do Hope Center for Neurological Diseases, da Universidade de Washington, em St. Louis, e seus colegas, escreveram que os dados pré-clínicos que "apoiam a ideia emergente de que a modulação do microbioma intestinal por meio de tratamentos como GV-971 ou outras estratégias devem ser mais exploradas como novas estratégias para retardar a progressão da DA".

A Green Valley lançará o oligomanato muito em breve, na China, e planeja enviar as solicitações de autorização de comercialização nos países selecionados após o lançamento na China. Está planejado o começo de um estudo clínico de fase 3 multicêntrico global (GREEN MEMORY), com início em 2020, com unidades nos EUA, na Europa e Ásia, para apoiar o registro regulatório global do oligomanato.

"O estudo clínico de fase 3 do oligomanato conduzido na China mostrou benefício cognitivo sustentável. Foi bem tolerado. Esta é a primeira nova terapia para a doença de Alzheimer aprovada em muitos anos e apoiamos essa inovação", disse o Dr. Jeffrey Cummings, vice-presidente de pesquisa e professor pesquisador do Departamento de Saúde Cerebral da UNLV e professor e diretor do Centro de Neurodegeneração e Neurociência Translacional da unidade da Clínica de Cleveland, no Centro Lou Ruvo de Saúde Cerebral, e consultor científico da Green Valley. "Esperamos ansiosamente pelo estudo global da fase 3 do oligomanato para investigar os efeitos clínicos em populações maiores e mais diversas e coletar amostras que fornecerão evidências dos efeitos biológicos do agente.

"Sinto-me estimulado pela melhora cognitiva, segurança e tolerabilidade associada ao oligomanato, neste estudo clínico inicial, bem como pelo potencial de diversificar o portfólio de tratamentos promissores para os pacientes e familiares afetados", disse o Dr. Eric Reiman, diretor executivo do Banner Alzheimer's Institute e consultor científico da Green Valley. "Também estou encorajado pelo plano de avaliar ainda mais os efeitos clínicos e biológicos desse medicamento em estudos globais".

"A observação pré-clínica de que o oligomanato suprime a disbiose intestinal e aproveita a neuroinflamação resultou na melhoria do comprometimento cognitivo, conforme evidenciado pelos resultados do estudo", disse o Dr. Philip Scheltens, PhD, professor de neurologia e diretor executivo do Centro de Alzheimer de Amsterdã e consultor científico da Vale Verde. "Esses resultados ampliam a nossa compreensão sobre os mecanismos que desempenham papéis na doença de Alzheimer e sugerem que o microbioma intestinal seja um alvo válido para o desenvolvimento de terapias para a DA".

"Estamos muito empolgados com o fato de o oligomanato ser o primeiro novo medicamento aprovado para o tratamento de pacientes com Alzheimer nos últimos 17 anos. Somos gratos aos nossos pacientes e familiares, que são os verdadeiros heróis na luta contra esta doença debilitante", disse Lv Songtao, presidente da Green Valley. "Na Green Valley, temos compromisso com a missão de 'desenvolver medicamentos que preencham as maiores necessidades médicas não atendidas para a saúde humana' e, finalmente, obtivemos sucesso depois de 22 anos de esforços incessantes. Esperamos continuar essa jornada para trazer novos tratamentos a todos os pacientes do mundo".

Sobre Green Valley

A Shanghai Green Valley Pharmaceuticals é uma empresa farmacêutica chinesa inovadora, pioneira em novas estratégias de tratamento na área de doenças crônicas e complexas. A empresa tem a missão sagrada de "desenvolver medicamentos que preencham as maiores necessidades médicas não atendidas da saúde humana", explora a patogênese de doenças crônicas e complexas com visão holística do tratamento e concentra-se na inovação revolucionária em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos à base de carboidratos. A Green Valley está comprometida em se tornar líder global em inovação de medicamentos com carboidratos, fornecendo medicamentos mais seguros e eficazes para pacientes com doenças crônicas e complexas, além de oferecer melhores escolhas de tratamento para doenças e melhorar a qualidade de vida.

A Green Valley Pharmaceuticals foi fundada em 1997 e tem sede na Cidade das Ciências, Zhangjiang, em Xangai, na China. Concentra-se no avanço de programas de pesquisa em doenças neuropsiquiátricas, câncer, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e autoimunes. Tem 1.500 funcionários na China e opera uma subsidiária nos Estados Unidos. Construiu a primeira biblioteca de compostos de carboidratos em grande escala do mundo, a primeira API de medicamentos com carboidratos e instalações de processamento, além do principal canal de P&D do mundo para produtos à base de carboidratos.

Sobre a doença de Alzheimer

Trata-se de um distúrbio cerebral progressivo, marcado pelo comprometimento cognitivo e comportamental, que interfere significativamente nas funções diárias. É a terceira principal causa de incapacidade e morte em idosos, ao lado de doenças cardiovasculares e câncer. De acordo com o Alzheimer's Internationals, existem cerca de 50 milhões de pessoas no mundo com demência, e cerca de dois terços delas têm Alzheimer. As despesas médicas anuais geradas pela doença são estimadas em mais de um trilhão de dólares norte-americanos3.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas baseadas em suposições e previsões atuais feitas pela Green Valley. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças significativas entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou desempenho da Green Valley e as estimativas fornecidas neste documento. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Green Valley, disponíveis no site da empresa: http://www.shgvp.com/En. A Green Valley não assume responsabilidade pela atualização dessas declarações ou pela coerência entre essas declarações prospectivas e eventos ou desenvolvimentos futuros.

Referências

Seo DO, Boros BD e Holtzman DM (2019) The microbiome: A target for Alzheimer disease? Cell Res. 29(10):779-780 Wang X e Sun G et. al. (2019) Sodium oligomannate therapeutically remodels gut microbiota and suppresses gut bacterial amino acids-shaped neuroinflammation to inhibit Alzheimer's disease progression. Cell Res. 29(10):787-803 Relatório Mundial de Alzheimer de 2018, publicado pela Alzheimer's Disease International (ADI), Londres, 2018

FONTE Shanghai Green Valley Pharmaceuticals

SOURCE Shanghai Green Valley Pharmaceuticals