A GWM aprofunda sua estratégia global voltada para a nova energia

BAODING, China, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 2 de dezembro, a GWM realizou com sucesso a Conferência Internacional de 2022, na Tailândia. Mais de 200 distribuidores de mais de 50 países e regiões em todo o mundo discutiram sobre a estratégia de desenvolvimento e planejamento da nova energia da GWM.

A GWM tem uma cadeia produtiva completa de nova energia na Tailândia. O evento tem como objetivo oferecer a distribuidores internacionais uma experiência única com produtos, tecnologias, produção, vendas e outros aspectos da nova energia, além de oferecer um modelo para a transformação da nova energia em mais regiões.

Na conferência, o representante da GWM Tailândia compartilhou a implementação estratégica da nova energia no mercado local. Com foco nos produtos de nova energia, a empresa lançou produtos diversificados que abrangem HEV, PHEV e BEV. Com base nas práticas da nova planta energética de Rayong, a GWM também construiu um "ecossistema florestal" que abrange a produção de veículos, produtos inteligentes, serviços de carregamento e estilo de vida dos usuários.

Em apenas um ano, a GWM alcançou conquistas notáveis no mercado asiático. Em novembro de 2022,, a empresa entregou mais de 13 mil veículos movidos a nova energia na Tailândia, enquanto o HAVAL H6 HEV mantém uma posição de liderança em termos de volume de vendas no mercado de SUVs de classe C há 15 meses. A partir de sua base na Tailândia, a empresa lançou seus produtos de nova energia em outros países asiáticos.

Parker Shi, Vice-Presidente da GWM, disse que há muitas experiências na trajetória de desenvolvimento de nova energia que devemos aproveitar na Tailândia. Como um dos principais mercados da GWM, as conquistas de desenvolvimento na Tailândia impulsionaram a empresa para a vanguarda da transformação limpa e sustentável.

A GWM também está implementando rapidamente sua estratégia voltada para a nova energia no mundo todo. No mercado europeu, o WEY Coffee 01 e o ORA FUNKY CAT (também conhecido como ORA GOOD CAT)) foram lançados oficialmente. O primeiro lote do WEY Coffee 01 foi enviado e será entregue aos usuários alemães. Além disso, a empresa tem planos de expandir os mercados da Espanha e Suécia para promover seu layout de nova energia e premiumização da marca. Na América do Sul. A GWM concluiu a atualização técnica de sua fábrica no Brasil em novembro deste ano. Essas conquistas estabeleceram uma base sólida para o mercado global.

Em conjunto com a rápida implementação da estratégia voltada para a nova energia, a empresa promoveu a expansão global dos negócios e o crescimento das vendas. Agora, a empresa possui uma rede de vendas internacionais que conta com 700 concessionárias, e seus produtos foram exportados para mais de 170 países e regiões, com um volume total de vendas internacionais superior a 1 milhão. Entre janeiro e outubro deste ano, o volume de vendas de veículos movidos a nova energia ultrapassou a marca de 100 mil.

A GWM continuará a promover a implementação da estratégia global voltada para a nova energia com o modelo do mercado asiático. A empresa também explorará constantemente produtos de nova energia que atendam às necessidades de viagem ecológica dos usuários globais, proporcionando uma experiência limpa e inteligente para eles.

