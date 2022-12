A GWM, patrocinadora do BWF World Tour Finals 2022, defende um estilo de vida simples e inteligente

BAODING, China, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O HSBC BWF World Tour Finals 2022 aconteceu em Bangkok, na Tailândia, em 7 de dezembro. Como parceira oficial, a GWM oferece serviços de transporte ecológico para atletas e funcionários de diferentes países em seus veículos de nova energia (NEVs), o HAVAL H6 HEV e o HAVAL JOLION HEV.

GWM, patrocinadora do BWF World Tour Finals 2022, defende um estilo de vida simples e inteligente (PRNewsfoto/GWM)

O evento encerrou a turnê mundial deste ano da Badminton World Federation (BWF). Os oito principais jogadores globais com as maiores pontuações, incluindo individuais e duplas, competiram no evento. A agenda apertada leva muita diversão para o público e amantes de esportes. Dois NEVs, o HAVAL H6 HEV e o HAVAL JOLION HEV, foram designados como veículos oficiais do evento, oferecendo passeios inovadores, inteligentes e confortáveis para os participantes. Os veículos de transporte ecológico da GWM e a maravilhosa experiência dos passeios ganharam amplo reconhecimento dos atletas e funcionários globais.

Sendo os principais produtos da marca nos mercados globais, o HAVAL H6 HEV e o HAVAL JOLION HEV foram lançados para atender às necessidades dos usuários em diferentes partes do mundo. Após atingir muitos mercados em todo o mundo, eles alcançaram um crescimento contínuo nas vendas. Equipados com as principais tecnologias de inteligência e sistemas de entretenimento personalizados, eles oferecem uma experiência de conforto e segurança para motoristas e passageiros, ganhando, assim, popularidade no mundo todo. De janeiro a novembro de 2022, a GWM vendeu mais de 120 mil NEVs. Os dois modelos conquistaram o primeiro lugar de vendas em cada mercado segmentado. Particularmente na Tailândia, onde o evento foi realizado, o HAVAL H6 HEV liderou as vendas no segmento "SUV de classe C" por dez meses consecutivos, com sua participação no mercado subindo para 30,8% em outubro.

A marca mostra vitalidade contínua ao atingir usuários com diferentes interesses. Ao apoiar o desenvolvimento de esportes diversificados, ela combina o espírito esportivo com a experiência do produto, defendendo um estilo de vida saudável, sustentável e integrado aos esportes com usuários globais, atendendo às suas preferências.

Por exemplo, a GWM patrocinou o Red Bull Quicksand e a Copa do Mundo de Rugby Sevens no mercado sul-africano, oferecendo oportunidades para os usuários experimentarem produtos inteligentes e modernos. No mercado australiano, ela cooperou com a Liga Mundial de Surfe e patrocinou o IRONMAN Western Australia, apresentando uma imagem comercial jovem e vital para os clientes locais. Além disso, também apoiou o Pulse, um torneio de Netbol feminino na Nova Zelândia; o Downhill Race, no Chile; e outros jogos com características locais, atraindo usuários para fazer test drives.

A GWM esclareceu seu conceito de globalização "centrada no usuário" na Conferência Internacional de 2022. Insistindo nisso, a empresa criará mais produtos ecológicos e inteligentes, e realizará atividades que se adequem às culturas regionais, atendendo às necessidades de usuários globais em vários cenários e configurações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964703/GWM.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM