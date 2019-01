A H.B. Fuller divulga os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2018

Receita orgânica do quarto trimestre Crescimento de 4%[7]

Quarto trimestre relatado por LPA diluído de US$ 0,79

O LPA diluído ajustado de US$ 0,90[2] aumentou 27% em relação ao 4º trimestre de 2017

O pagamento da dívida de US$ 204 milhões em 2018 excedeu a meta

A orientação de LPA diluído ajustado do ano fiscal de 2019 é de US US$ 3,15 a US$ 3,45

ST. PAUL. Minnesota, 22 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- A H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) relatou hoje os resultados financeiros do quarto trimestre e ano fiscal encerrado no dia 1º de dezembro 2018.

Destaques do quarto trimestre de 2018:

fluxo de caixa de operações de US$ 146 milhões contra US$ 70 milhões no quarto trimestre de 2017; pagamento de dívidas de US$ 204 milhões no ano fiscal de 2018, superando a meta de US$ 170 milhões;

receita líquida de US$ 768 milhões, representando aumento de 13% em relação ao quarto trimestre de 2017. A receita orgânica cresceu 4% 7 , impulsionada por preços e crescimento de dois dígitos na engenharia de adesivos;

, impulsionada por preços e crescimento de dois dígitos na engenharia de adesivos; lucro líquido de US$ 41 milhões ou US$ 0,79 de lucro por ação diluída (LPA), comparado ao prejuízo líquido no quarto trimestre de 2017; lucro líquido ajustado de US$ 47 milhões 2 ; ou LPA ajustado de US$ 0,90 2 , representando aumento de 27%;

; ou LPA ajustado de US$ 0,90 , representando aumento de 27%; margem bruta de até 240 pontos-base e margem bruta ajustada 5 até 150 pontos base em relação ao quarto trimestre de 2017;

até 150 pontos base em relação ao quarto trimestre de 2017; EBITDA ajustado de US$ 121 mihões 2 alta de 30% ano a ano, impulsionado por aquisições, ganhos estratégicos de precificação e sinergias de aquisição; até 8% em base pro-forma para a Royal 1 ;

alta de 30% ano a ano, impulsionado por aquisições, ganhos estratégicos de precificação e sinergias de aquisição; até 8% em base pro-forma para a Royal ; margem ajustada de EBITDA de 15,7% 2 aumento em comparação com a margem do quarto trimestre de 2017, de 13,7% 2 , e 14,2%, em base pró-forma. incluindo a Royal 1 ;

aumento em comparação com a margem do quarto trimestre de 2017, de 13,7% , e 14,2%, em base pró-forma. incluindo a Royal ; integração da Royal Adhesives na meta com US$ 5 milhões de sinergias de custos incrementais no quarto trimestre e US$ 15 milhões em sinergias de custos no ano fiscal de 2018.

Destaques para orientar 2019:

supõe que as condições macroeconômicas desafiadoras continuarão na China e no mundo todo, o dólar norte-americano permanece forte, e o preço da matéria-prima ficará geralmente estável até 2018;

e no mundo todo, o dólar norte-americano permanece forte, e o preço da matéria-prima ficará geralmente estável até 2018; crescimento da receita orgânica de 3% a 5%, ou crescimento da receita líquida de 1% a 2%, refletindo impacto desfavorável da moeda estrangeira estimado em 2% a 3%;

LPA diluído ajustado de US$ 3,15 a US$ 3,45; até aproximadamente 10% no ponto médio;

EBTIDA ajustado de US$ 465 a US$ 485 milhões; até aproximadamente 6% no ponto médio;

taxa básica de imposto entre 26 e 29%;

aproximadamente US$ 100 milhões em despesas de capital;

repagamento de US$ 200 milhões em dívida, a caminho das metas de desalavancagem da empresa.

Principais fatores financeiros do quarto trimestre de 2018:













(US$ em milhões) Informado



Ajustado/pró-forma

2018 2017 % de mudança



2018 2017 % de alteração Receita líquida 768 678 +13%



768 7711 -0,3% Margem de lucro bruto 27,3% 24,9% +240 bps



28,1%5 26,6%5 + 150 bps Receita líquida 41 (7) N/A



472 372 +27% LPA diluído US$ 0,79 (0,13) N/A



0,902 0,712 +27%

Resumo dos resultados do quarto trimestre de 2018:

A receita líquida do quarto trimestre de 2018, de US$ 768 milhões, aumentou 13% em comparação ao quarto trimestre de 2017. A receita orgânica cresceu 3,8%7, impulsionada por preços e crescimento de dois dígitos na engenharia de adesivos;

A margem de lucro bruto foi de 27,3%, em comparação com 24,9% no mesmo período de 2017, e a margem de lucro bruta ajustada foi de 28,1%5 aumento de 150 pontos base em relação ao ano passado, impulsionado por ganhos estratégicos de preços, sinergias de fornecimento de matérias-primas e custos de fabricação mais baixos. As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US$ 140 milhões, em comparação com US$ 151 milhões no ano passado. Despesas ajustadas de SG&A de US$ 131 milhões6 aumento em comparação com US$ 117 milhões no quarto trimestre de 2017, principalmente devido ao impacto das aquisições. As despesas com SG&A ajustadas caíram US$ 2 milhões, em base pro-forma para a Royal1.

O lucro líquido do quarto trimestre de 2018 foi de US$ 41 milhões, ou US$ 0,79 por ação diluída, comparado ao prejuízo líquido de US$ 7 milhões, ou US$ 0,13 por ação, no mesmo período do ano anterior, e lucro líquido ajustado de US$ 47 milhões2, ou US$ 0,902 LPA ajustado, aumento de 27% comparado a US$ 37 milhões2, ou US$ 0,712 LPA ajustado em comparação com o ano anterior. O EBITDA ajustado foi de US$ 121 milhões2, até 30% em comparação com o ano anterior, com aumentos nos cinco segmentos operacionais. O EBITDA ajustado subiu 8% em base pró-forma incluindo a Royal8.

"Nossa estratégia para ganhar participação na engenharia de adesivos, gerenciar margens por meio de preços efetivos e alavancar sinergias de aquisição continua a impulsionar o sucesso da H.B. Fuller", disse Jim Owens, presidente e diretor executivo. "Alcançamos sólido crescimento orgânico de receita no trimestre, impulsionado por ganhos de preços e crescimento de dois dígitos na engenharia de adesivos. As taxas de câmbio de moeda estrangeira e o crescimento mais lento na China tiveram mais impacto sobre os resultados do que previmos nas orientações financeiras para o quarto trimestre. Apesar desses fatores macroeconômicos desafiadores, aumentamos o EBITDA ajustado em 8%, dobramos o fluxo de caixa das operações em comparação com o quarto trimestre do ano passado e amortizamos US$ 204 milhões de dívida em 2018, superando a meta de US$ 170 milhões".

Resumo do ano de 2018:

A receita líquida para o ano fiscal de 2018, de US$ 3.041 milhões, aumentou 32% em comparação com o ano fiscal de 2017. A receita orgânica cresceu 3,7%7 ano a ano, impulsionada por ganhos de preços e crescimento de dois dígitos na engenharia de adesivos.

A margem de lucro bruto de 27,5% aumentou 130 pontos base, em comparação com o ano fiscal de 2017 e ajustou a margem de lucro bruto de 27,9%5 aumentou 60 pontos base em relação ao ano passado. O lucro líquido do ano fiscal de 2018 foi de US$ 171 milhões, ou US$ 3,29 por ação diluída, em comparação com o lucro líquido de US$ 59 milhões, ou US$ 1,15 por ação diluída no ano fiscal de 2017, e o lucro líquido ajustado de US$ 156 milhões2, ou US$ 3,002 por ação diluída, aumentou 23% em comparação com US$ 1272 milhões, ou US$ 2,452 por ação diluída no ano fiscal de 2017. O EBITDA ajustado de US$ 449 milhões2 subiu 50% em comparação com o ano anterior e aumentou 7% em base pró-forma, incluindo a Royal8.

Balanço e fluxo de caixa:

No final do quarto trimestre de 2018, a empresa tinha US$ 151 milhões em caixa e dívida total equivalente a US$ 2,248 milhões, dos quais aproximadamente 70% tinham taxa de juros fixa. Isso se compara a níveis de caixa e endividamento equivalentes a US$ 150 milhões e US$ 2.364 milhões, respectivamente, no terceiro trimestre de 2018. O fluxo de caixa das operações no quarto trimestre foi de US$ 146 milhões, comparado com US$ 70 milhões, no mesmo período de 2017, refletindo o aumento da lucratividade dos negócios e a melhoria da administração do capital de giro. Os gastos de capital foram de US$ 22 milhões, no quarto trimestre de 2018, em comparação com US$ 19 milhões no mesmo período do ano passado.

Orientação financeira:

Para o ano fiscal de 2019, a empresa antecipou o LPA ajustado de US$ 3,15 a US$ 3,45 e o EBITDA ajustado de US$ 465 a US$ 485 milhões. Espera-se que o crescimento da receita orgânica no ano seja de 3 a 5% em comparação com 2018, com crescimento de receita líquida de aproximadamente 1 a 2%, incluindo impacto desfavorável das taxas de câmbio de 2 a 3%. A principal taxa de imposto da empresa, excluindo o impacto de itens distintos, deve ficar entre 26 e 29%. A H.B. Fuller espera investir aproximadamente US$ 100 milhões em itens de capital em 2019.

"Em 2019, nos concentraremos em impulsionar o crescimento sólido da receita orgânica e a melhoria das margens, alcançando o comprometimento das sinergias de custo e receita e entregando US$ 200 milhões de repagamento da dívida. A engenharia de adesivos continuará a se transformar em uma parte maior e mais lucrativa dos negócios em 2019 e daqui para frente", disse Owens. "Em termos de sensibilidade de orientação, estamos projetando forte fraqueza do dólar americano e da China, com preços de matérias-primas relativamente neutros fora da China em 2019. A demanda de matérias-primas e os preços estão atualmente diminuindo na China, e essa tendência pode se expandir para o restante do mundo se as disputas tarifárias e comerciais continuarem. Se a demanda de matéria-prima e os preços começarem a cair no restante do mundo, nossas margens no segundo semestre de 2019 poderão ser favoravelmente impactadas, resultando em LPA e EBITDA acima do ponto médio da faixa de orientação.

Owens continuou: "Estimamos que as flutuações cambiais e a China tiveram impacto sobre as nossas orientações para 2019 em, aproximadamente, US$ 40 milhões, em relação à nossa previsão original de longo prazo. Ajustando-se a esses fatores, as taxas subjacentes de crescimento do EBITDA, em 2018 e 2019, estão alinhadas com a previsão original de cerca de 10% a 12%, e prevemos crescimento anual do EBITDA nessa faixa até 2020. Esses fatores afetam o tempo para alcançar nossa meta de US$ 600 milhões de EBITDA em cerca de um ano. Continuamos no caminho certo para cumprir ou superar o comprometimento de US$ 600 milhões em amortização de dívidas, até o final de 2020, como resultado de forte desempenho de lucro, altas taxas de conversão de fluxo de caixa e programas voltados para o gerenciamento de capital".

Essa orientação exclui, aproximadamente, US$ 15 a US$ 20 milhões de despesas antes da incidência de impostos, necessárias para integrar o negócio da Royal e outros negócios adquiridos em 2017, e entre US$ 6 e US$ 8 milhões de despesas antes dos impostos relacionadas a custos de desenvolvimento do planejamento de recursos corporativos (ERP). A orientação da empresa pode ser afetada por novas regras em relação à reforma tributária dos EUA. A conciliação completa das informações financeiras não GAAP (da sigla em inglês, significa princípios contábeis geralmente aceitos) contidas nas orientações de 2019 não está sendo fornecida de acordo com a exceção "exceções não razoáveis" do item 10(e)(1)(i)(B) da Regulamentação SK da Comissão de Valores Mobiliários.

Teleconferência:

A empresa fará uma teleconferência com investidores para discutir os resultados do quarto trimestre na quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019, às 10h:30m, (-5GMT) . O áudio da teleconferência e os slides de apresentação que a acompanham estarão disponíveis para as partes interessadas por meio de um webcast simultâneo, podendo ser acessados no site da empresa: https://investors.hbfuller.com/calendar. Os participantes devem acessar o webcast 15 minutos antes do início da chamada para se inscrever no evento e instalar e testar algum software necessário. O webcast e a apresentação serão arquivados no site da empresa. Uma reprise telefônica da teleconferência estará disponível aproximadamente uma hora após a conclusão da teleconferência, até 31 de janeiro de 2019. Para acessar a discagem da gravação, ligue para 1 (877) 344-7529 ou 1 (412) 317-0088 e digite a senha 10127319.

Certos valores apresentados neste comunicado, as demonstrações financeiras e os dados que o acompanham são preliminares e estão sujeitos a alterações no relatório anual da empresa, no formulário 10-K do ano, concluído no dia 1º de dezembro de 2018, quando protocolado na Comissão de Valores Mobiliários.

Regulamentação G:

As informações apresentadas neste comunicado sobre os rendimentos se referem ao lucro operacional do segmento, ao lucro bruto ajustado, à margem ajustada de lucro bruto, às vendas ajustadas, às despesas gerais e administrativas, ao lucro ajustado antes do imposto de renda e receita de participações societárias, ao imposto de renda ajustado, à alíquota efetiva ajustada de imposto, ao lucro líquido ajustado, ao lucro diluído ajustado por ação e lucro ajustado antes dos juros, aos impostos, à depreciação e à amortização (EBITDA) não estão em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) e não devem ser interpretados como alternativa aos resultados informados e determinados de acordo com o GAAP. A administração incluiu essas informações fora de conformidade com o GAAP para auxiliar a entender o desempenho operacional da empresa e seus segmentos operacionais, bem como a comparabilidade dos resultados. As informações não GAAP fornecidas podem não ser coerentes com as metodologias usadas por outras empresas. Todas as informações não GAAP são conciliadas com os resultados GAAP informados nas tabelas abaixo, com exceção das medidas não GAAP prospectivas contidas na perspectiva fiscal de 2019, que são desconhecidas ou ainda não ocorreram.

Sobre a H.B. Fuller:

Desde 1887, a H.B. Fuller é fornecedora líder global de adesivos, com foco no aperfeiçoamento de adesivos, selantes e outros produtos químicos especializados para melhorar produtos e vidas. Com receita líquida fiscal, em 2018, de mais de US$ 3 bilhões, o compromisso da H.B. Fuller com a inovação reúne pessoas, produtos e processos que respondem e resolvem alguns dos maiores desafios do mundo. Nosso serviço confiável e ágil cria conexões duradouras e gratificantes com clientes nas áreas de eletrônica, higiene descartável, médica, transporte, aeroespacial, energia limpa, embalagem, construção, marcenaria, indústrias em geral e outras áreas de consumo. E a promessa da empresa às pessoas conecta-as com oportunidades de inovar e prosperar. Para obter mais informações, consulte o site https://www.hbfuller.com/.

Política de porto seguro para declarações prospectivas:

Certas declarações neste documento podem ser consideradas declarações prospectivas, de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Estas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, dentre eles, os seguintes: as transações da Royal podem envolver custos ou responsabilidades inesperadas; o negócio ou o preço das ações pode sofrer alterações, como resultado da incerteza em relação às transações; a quantia substancial de dívida que incorremos para financiar a aquisição da Royal, nossa capacidade de reembolsá-la ou refinanciá-la ou incorrer em dívidas adicionais, nossa necessidade de quantidade significativa de dinheiro para bancar e pagar a dívida e pagar dividendos sobre as ações ordinárias e o efeito de restrições contidas nos contratos de dívida que limitam a discrição da administração em gerir o negócio ou a capacidade de pagar dividendos; vários riscos para os acionistas de não receber dividendos e riscos para a capacidade de buscar oportunidades de crescimento, se a empresa continuar a pagar dividendos, de acordo com a atual política de dividendos; podemos não conseguir alcançar as sinergias esperadas e a eficiência operacional da transação dentro dos prazos esperados ou no todo; podemos ser incapazes de integrar com sucesso as operações da Royal às nossas, ou essa integração pode ser mais difícil, morosa ou onerosa do que o esperado; a capacidade de implementar efetivamente o Projeto ONE; condições políticas e econômicas; demanda de produtos; produtos e preços competitivos; custos e economias de iniciativas de reestruturação; mistura geográfica e de produtos; disponibilidade e preço das matérias-primas; o relacionamento da empresa com seus principais clientes e fornecedores; as mudanças na legislação tributária e nas tarifas; desvalorizações e outras flutuações da taxa de câmbio; o impacto de litígios e questões ambientais; o efeito de novos pronunciamentos contábeis e encargos e créditos contábeis; e assuntos semelhantes. Mais informações sobre os vários riscos e incertezas podem ser encontradas no relatório 10-K da empresa para o SEC, referente ao ano fiscal encerrado no dia 2 de dezembro de 2017. Todas as informações prospectivas representam o melhor julgamento da administração a partir desta data, com base nas informações atualmente disponíveis que, no futuro, podem se revelar imprecisas. Adicionalmente, a variedade de produtos vendidos pela empresa e suas regiões de atuação dificultam a determinação exata dos aumentos ou reduções da receita líquida, decorrentes de mudanças no volume de produtos vendidos, do impacto cambial, das mudanças na oferta de produtos e dos preços de venda. No entanto, a melhor estimativa da administração sobre essas mudanças, bem como mudanças em outros fatores, foram incluídas.

A H.B. FULLER E SUAS SUBSIDIÁRIAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Em milhares, exceto os valores por ação (não auditados)





















13 semanas concluídas em

Porcentagem de

13 semanas concluídas em

Porcentagem de

1º de dezembro de 2018

Receita líquida

2 de dezembro de 2017

Receita líquida Receita líquida US$ 768.429

100,0%

US$ 678.200

100,0% Custo das vendas

(558.829)

(72,7%)



(509.412)

(75,1%) Lucro bruto

209.600

27,3%



168.788

24,9%



















Vendas, despesas gerais e administrativas

(139.844)

(18,2%)



(151.126)

22,3%



















Outras despesas líquidas

(2.324)

(0,3%)



(26.163)

(3,9%) Despesa de juros

(27.574)

(3,6%)



(19.073)

(2,8%) Rendimentos de juros

3.005

0,4%



1.762

0,3% Receita (prejuízo) antes do imposto de renda e resultante de investimentos no método de equivalência patrimonial

42.863

5,6%



(25.812)

(3,8%)



















Benefício do imposto de renda

(3.488)

(0,5%)



16.691

2,5%



















Receita de investimentos no método de investimento patrimonial

1.990

0,3%



2.228

0,3% Lucro (prejuízo) de operações contínuas

41.365

5,4%



(6.893)

(1,0%)



















Receita (prejuízo) líquida incluindo participações não controladoras

41.365

5,4%



(6.893)

(1,0%)



















Receita líquida atribuível a participações não controladoras

(20)

(0,0%)



(14)

(0,0%) Receita (prejuízo) líquida atribuível à H.B. Fuller US$ 41.345

5,4%

US$ (6.907)

(1,0%)



















Receita básica (perda) por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller

















Lucro de operações contínuas

0,82







(0,14)



Receita básica (perda) por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller US$ 0,82





US$ (0,14)























Receita básica diluída (perda) por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller

















Lucro de operações contínuas

0,79







(0,13)



Receita básica diluída (perda) por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller US$ 0,79





US$ (0,13)























Média ponderada de ações ordinárias em circulação:

















Básico

50.712







50.356



Diluído

52.017







51.724

























Informações selecionadas do balanço (sujeitas a alteração antes do arquivamento do relatório anual da empresa no formulário 10-K)



















1º de dezembro de 2018

2 de dezembro de 2017

3 de dezembro de 2016 Efetivo e equivalentes de efetivo US$ 150.793

US$ 194.398

US$ 142.245 Contas a receber líquidas de clientes

485.719



473.700



351.130 Estoques

355.563



372.102



258.096 Contas a pagar

273.378



268.467



162.964 Total de ativos

4.175.271



4.373.243



2.066.565 Total da dívida

2.247.527



2.451.910



703.271

A H.B. FULLER E SUAS SUBSIDIÁRIAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Em milhares, exceto os valores por ação (não auditados)



















52 semanas concluídas em

Porcentagem de

52 semanas concluídas em Porcentagem de

1º de dezembro de 2018

Receita líquida

2 de dezembro de 2017 Receita líquida Receita líquida US$ 3.041.002

100,0%

US$ 2.306.043 100,0% Custo das vendas

(2.204.108)

(72,5%)



(1.700.973) (73,8%) Lucro bruto

836.894

27,5%



605.070 26,2%

















Vendas, despesas gerais e administrativas

(582.132)

(19,1%)



(477.030) (20,7%)

















Outras receitas (despesas) líquidas

1.184

0,0%



(27.667) (1,2%) Despesa de juros

(110.994)

(3,6%)



(43.770) (1,9%) Rendimentos de juros

11.774

0,4%



3.927 0,2% Lucro proveniente de operações contínuas antes do imposto de renda e receita de investimentos de equivalência patrimonial

156.726

5,2%



60.599 2,6%

















Benefício do imposto de renda

6.356

0,2%



(9.810) (0,4%)

















Receita de investimentos no método de investimento patrimonial

8.150

0,3%



8.677 0,4% Lucro de operações contínuas

171.232

5,6%



59.466 2,6%

















Receita líquida incluindo participações não controladoras

171.232

5,6%



59.466 2,6%

















Receita líquida atribuível a participações não controladoras

(24)

(0,0%)



(48) (0,0%) Receita líquida atribuível à H.B. Fuller US$ 171.208

5,6%

US$ 59.418 2,6%

















Receita básica por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller















Lucro de operações contínuas

3,38







1,18

Receita básica por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller US$ 3,38





US$ 1,18



















Receita básica diluída (perda) por ação ordinária atribuível à H.B. Fullera















Lucro de operações contínuas

3,29







1,15

Receita básica diluída por ação ordinária atribuível à H.B. Fullera US$ 3,29





US$ 1,15



















Média ponderada de ações ordinárias em circulação:















Básico

50.591







50.370

Diluído

51.975







51.619



















Dividendos declarados por ação ordinária US$ 0,615





US$ 0,590





















a Os valores de receita por ação não podem ser adicionados devido a arredondamentos



A H.B. FULLER E SUAS SUBSIDIÁRIAS CONCILIAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO G Em milhares, exceto os valores por ação (não auditados)





























13 semanas concluídas em

52 semanas concluídas em



1º de dezembro de 2018 2 de dezembro de 2017 1º de dezembro de 2018 2 de dezembro de 2017

























Receita líquida atribuível à H.B. Fuller

US$ 41.345

US$ (6.907)

US$ 171.208

US$ 59.418

























Custos de projetos de aquisição



616



1.894



2.833



5.258 Contrato de opção de compra da Tonsan



3.555



(1.705)



1.496



(3.946) Realinhamento organizacional



469



789



2.836



15.620 Reestruturação e integração reais



5.930



43.893



20.351



47.423 Reforma tributária



(7.138)



-



(43.276)



- Outros



1.787



(1.415)



514



2.787 Receita líquida ajustada atribuível à H.B. Fuller 2



46.564



36.549



155.962



126.560

























Adicionar:























Despesa de juros



27.468



17.949



110.624



42.365 Rendimentos de juros



(3.005)



(720)



(11.774)



(2.886) Imposto de renda



13.580



11.226



49.541



46.200 Despesa de depreciação



17.109



14.697



67.910



50.559 Despesa de amortização



18.855



13.114



76.490



36.243 EBITDA ajustado 2



120.571



92.815



448.753



299.041

























Ações diluídas



52.017



51.724



51.975



51.619 Receita diluída ajustada por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller 2

US$ 0,90

US$ 0,71

US$ 3,00

US$ 2,45 Receita

US$ 768.429

US$ 678.200

US$ 3.041.002

US$ 2.306.043 Margem EBITDA ajustada 2



15,7%



13,7%



14,8%



13,0%



























2A receita líquida ajustada atribuível à H.B. Fuller, receita diluída ajustada por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller, o EBITDA ajustado e a margem EBITDA ajustada são medidas financeiras não GAAP. A receita líquida ajustada atribuível à H.B. Fuller é definida como receita líquido antes dos ajustes específicos mostrados acima. A receita diluída ajustada por ação ordinária é definida como receita líquida ajustada atribuível à H.B. Fuller, dividida pelo número de ações ordinárias diluídas. O EBITDA ajustado é definido como o lucro líquido antes dos juros, do imposto de renda, da depreciação, da amortização e dos ajustes específicos mostrados acima. A margem EBITDA ajustada é definida como o EBITDA ajustado dividido pela receita líquida. A tabela acima mostra a conciliação da receita líquida ajustada atribuível à H.B. Fuller, receita diluída ajustada por ação ordinária atribuível à H.B. Fuller, o EBITDA ajustado e a margem EBITDA ajustada para a receita líquida atribuível à H.B. Fuller, sendo a medida financeira mais diretamente comparável, determinada e informada de acordo com o GAAP.

A H.B. FULLER E SUAS SUBSIDIÁRIAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS POR SEGMENTO Em milhares (não auditado)













13 semanas concluídas em

13 semanas concluídas em

1º de dezembro de 2018

2 de dezembro de 2017 Receita líquida:









Adesivos dos Estados Unidos US$ 278.105

US$ 254.100 EIMEA

184.522



171.984 Ásia-Pacífico

71.135



74.609 Adesivos de construção

105.922



80.450 Adesivos de engenharia

128.745



97.057 Total da H.B. Fuller US$ 768.429

US$ 678.200











Receita operacional do segmento:









Adesivos dos Estados Unidos US$ 30.430

US$ 17.579 EIMEA

9.424



68 Ásia-Pacífico

6.939



5.402 Adesivos de construção

7.212



(9.891) Engenharia de adesivos

15.751



4.504 Total da H.B. Fuller US$ 69.756

US$ 17.662











EBITDA ajustado 2









Adesivos dos Estados Unidos US$ 44.988

US$ 39.151 EIMEA

20.937



18.011 Ásia-Pacífico

9.312



8.461 Adesivos de construção

18.460



9.389 Engenharia de adesivos

27.059



15.869 Total da H.B. Fuller US$ 120.756

US$ 90.881











Margem EBITDA ajustada 2









Adesivos dos Estados Unidos

16,2%



15,4% EIMEA

11,3%



10,5% Ásia-Pacífico

13,1%



11,3% Adesivos de construção

17,4%



11,7% Engenharia de adesivos

21,0%



16,4% Total da H.B. Fuller

15,7%



13,4%

























A H.B. FULLER E SUAS SUBSIDIÁRIAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS POR SEGMENTO Em milhares (não auditado)













52 semanas concluídas em

52 semanas concluídas em

1º de dezembro de 2018

2 de dezembro de 2017 Receita líquida:









Adesivos dos Estados Unidos US$ 1.099.918

US$ 907.765 EIMEA

738.553



568.658 Ásia-Pacífico

278.079



264.692 Adesivos de construção

446.101



260.330 Engenharia de adesivos

478.351



304.598 Total da H.B. Fuller US$ 3.041.002

US$ 2.306.043











Receita operacional do segmento:









Adesivos dos Estados Unidos US$ 115.363

US$ 91.198 EIMEA

40.060



18.821 Ásia-Pacífico

17.995



14.826 Adesivos de construção

32.917



(12.975) Engenharia de adesivos

48.427



16.170 Total da H.B. Fuller US$ 254.762

US$ 128.040











EBITDA ajustado 2









Adesivos dos Estados Unidos US$ 172.112

US$ 137.583 EIMEA

83.491



62.767 Ásia-Pacífico

29.145



26.362 Adesivos de construção

77.834



26.393 Engenharia de adesivos

81.463



39.090 Total da H.B. Fuller US$ 444.045

US$ 292.195











Margem EBITDA ajustada 2









Adesivos dos Estados Unidos

15,6%



15,2% EIMEA

11,3%



11,0% Ásia-Pacífico

10,5%



10,0% Adesivos de construção

17,4%



10,1% Engenharia de adesivos

17,0%



12,8% Total da H.B. Fuller

14,6%



12,7%

























A H.B. FULLER E SUAS SUBSIDIÁRIAS CONCILIAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO G Em milhares, exceto os valores por ação (não auditados)















13 semanas concluídas em

52 semanas concluídas em

1º de dezembro de 2018 2 de dezembro de 2017 1º de dezembro de 2018 2 de dezembro de 2017























Receita antes do imposto de renda e resultante de investimentos no método de equivalência patrimonial US$ 42.863

US$ (25.812)

US$ 156.726

US$ 60.599























Ajustes:





















Custos de projetos de aquisição

848



2.846



3.957



7.990 Contrato de opção de compra da Tonsan

3.555



(1.705)



1.496



(3.946) Realinhamento organizacional

544



1.018



2.840



19.963 Reestruturação e integração reais

8.094



66.486



28.566



71.917 Reforma tributária

305



-



305



- Outros

1.965



2.728



3.487



7.608 Receita ajustada antes do imposto de renda e resultante de investimentos no método de equivalência patrimonial3 US$ 58.174

US$ 45.561

US$ 197.377

US$ 164.131























3 A receita ajustada antes do imposto de renda e de investimentos patrimoniais é uma medida financeira não GAAP. A receita ajustada antes do imposto de renda e a receita de investimentos patrimoniais é definida como a receita antes do imposto de renda e de investimentos patrimoniais antes dos ajustes específicos mostrados acima. A tabela acima mostra a conciliação da receita ajustada antes do imposto de renda e de investimentos patrimoniais para a receita antes do imposto de renda e a receita de investimentos patrimoniais, a medida financeira mais diretamente comparável, determinada e relatada de acordo com o GAAP.















































A H.B. FULLER E SUAS SUBSIDIÁRIAS CONCILIAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO G Em milhares, exceto os valores por ação (não auditados)

























13 semanas concluídas em

52 semanas concluídas em

1º de dezembro de 2018 2 de dezembro de 2017 1º de dezembro de 2018 2 de dezembro de 2017























Imposto de renda US$ (3.488)

US$ 16.691

US$ 6.356

US$ (9.810)























Ajustes:





















custos de projetos de aquisição

(232)



(952)



(1.124)



(2.732) Realinhamento organizacional

(75)



(230)



(4)



(4.343) Reestruturação e integração da Royal

(2.164)



(22.592)



(8.215)



(24.494) Reforma tributária

(7.444)



-



(43.582)



- Outros

(177)



(4.143)



(2.972)



(4.821) Imposto de renda ajustado 4 US$ (13.580)

US$ (11.226)

US$ (49.541)

US$ (46.200)























Receita ajustada antes do imposto de renda e resultante de investimentos no método de equivalência patrimonial US$ 58.174

US$ 45.561

US$ 197.377

US$ 164.131 Taxa de imposto de renda efetivo ajustada 4

23,3%



24,6%



25,1%



28,1%

4 O imposto de renda ajustado e a taxa efetiva de imposto de renda ajustada são medidas financeiras não GAAP. O imposto de renda ajustado é definido como imposto de renda antes dos ajustes específicos mostrados acima. A taxa efetiva de imposto de renda ajustada é definida como o imposto de renda dividido pela receita ajustada antes do imposto de renda e da receita de investimentos do método de equivalência patrimonial. A tabela acima fornece a conciliação dos impostos de renda ajustados e da taxa efetiva de imposto de renda ajustada para o imposto de renda, a medida financeira mais diretamente comparável, determinada e informada de acordo com o GAAP.