A Habanos S.A. apresenta na Suíça a premiere mundial da nova bitola da marca Punch, Short de Punch

O Short de Punch é apresentado em uma caixa Semi Boîte Nature (SBN) com 10 Habanos feitos "totalmente à mão com bucha longa", seguindo uma cuidadosa seleção das folhas da capa, da bucha e do capote da região de Vuelta Abajo*, em Cuba*, uma das mais reconhecidas mundialmente.

A apresentação do Punch, Short de Punch, será realizada em 12 de julho no Hotel Storchen de Zurique, na Suíça. O evento contará com cerca de 250 convidados os quais terão o privilégio de conhecerem e saborearem esta nova bitola da marca Punch, com anel mais espesso e queima mais rápida, porém com o sabor característico da marca.

Short de Punch é um estilo novo de bitola com dimensões exclusivas dentro da marca. Punch como marca tem sido usada em Edições Regionais para diferentes mercados, com excelente aceitação pelos entusiastas e pelos fãs dos Habanos. Essa edição, com bitola do anel 50 x 120 mm de comprimento, oferece uma nova opção para aqueles que preferem Habanos com anel mais espesso, sendo esta a primeira bitola do anel 50 a ser incorporada à marca.

Por outro lado, a marca Punch, a qual foi criada no século XIX, é uma das marcas Habanos mais tradicionais. Foi criada por Don Manuel Lopez de Juan Valle, com a intenção de penetrar no mercado inglês. Por esse motivo, a marca deve seu nome a uma publicação humorística, a qual era famosa naquela época na Inglaterra, chamada Mr. Punch.

A Intertabak AG foi estabelecida em 1995 e está sediada em Pratteln, na Suíça. A empresa é distribuidora exclusiva da Habanos, S.A. para a Suíça e para Liechtenstein. A empresa tem 3 Casa del Habano, 20 Especialistas em Habanos, 70 Pontos dos Habanos e 12 Salões e Terraços dos Habanos, um total de 335 pontos de vendas especializados.

Corporación Habanos, S.A.

A Corporación Habanos, S.A. é uma líder mundial na comercialização de charutos Premium em Cuba e no resto do mundo. A empresa tem uma rede de distribuição exclusiva, presente em todos os cinco continentes e em mais de 150 países. Para mais informações, visite o site www.habanos.com

A Habanos, S.A. comercializa 27 marcas Premium produzidas totalmente à mão e cobertas pelas Denominações de Origem Protegidas, incluindo Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey e H. Upmann.

* Denominações de Origem Protegidas

Material gráfico: https://fileshare-emea.bm.com/fl/P3Fz3phGsa

Para mais informações gerais:

www.habanos.com

https://www.instagram.com/habanos_oficial/

https://twitter.com/Habanos_Oficial

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944507/PUNCH_SHORT_3.jpg

Para informações adicionais para a imprensa:

press.habanos@yr.com

Carla Lladó

Tel: +34-669-54-69-09

FONTE HABANOS SA

Related Links

https://www.habanoscigares.com/



SOURCE HABANOS SA