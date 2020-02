A Haier Smart Home reabre fábricas nacionais e retoma a produção com força total

QINGDAO, China, 28 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Após as rigorosas medidas adotadas para o controle e a prevenção da Covid-19 (gripe causada pelo coronavírus), a Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier", Xangai: 600690), líder mundial na produção de eletrodomésticos, anunciou que todas as fábricas nacionais na China voltaram a funcionar com capacidade total no dia 25 de fevereiro. O anúncio foi feito após os esforços contínuos da Haier para manter sua capacidade global, o que levou a empresa a atingir índice geral de garantia de mais de 90% em pedidos do exterior durante o surto.