A Handheld contrata novos gerentes de vendas e desenvolvimento de produtos para dar suporte ao contínuo crescimento global

LIDKÖPING, Suécia e CORVALLIS, Oregon, 30 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- O Handheld Group, fornecedor líder de computadores móveis robustos, anunciou hoje a nomeação de três novos gerentes para dar suporte ao contínuo crescimento global da Handheld e fortalecer as equipes de vendas e desenvolvimento de produtos.

Jeff Rogers é o novo gerente regional de vendas da região leste da Handheld EUA. Conta com duas décadas de experiência em liderança de vendas e impressionante histórico de vendas estratégicas. Também tem ampla experiência em entender as necessidades dos revendedores e clientes finais, implantando computadores móveis robustos a partir de sua experiência na Panasonic Solutions, na Data Source Mobility e na Getac USA.

A inclusão desses três gerentes altamente qualificados na equipe demonstra o compromisso da Handheld em oferecer suporte a clientes novos e existentes, com ofertas de produtos superiores e excelente atendimento ao cliente. A Handheld continua a liderar a indústria de computação ultrarrobusta no desenvolvimento de soluções inovadoras e acessíveis de mobilidade para equipes de trabalho de campo nos ambientes mais desafiadores do mundo.

"Essas nomeações representam os melhores talentos de todo o mundo", afirma Jerker Hellström, CEO do Handheld Group. "À medida que a Handheld cresce, continuamos impressionados e orgulhosos em relação ao incrível grupo de candidatos que tivemos para os novos cargos. Temos o prazer de dar as boas-vindas a Jeff, John e Erik à Handheld e estamos muito orgulhosos de que a equipe formada atrai não apenas conjuntos de habilidades tão sólidas, como também pessoas de alto nível".

Faça o download das imagens de imprensa de Jeff Rogers, John O'Connor e Erik Gradine aqui.

Sobre o Grupo Handheld

SOBRE O HANDHELD GROUP

O Handheld Group é fabricante de notebooks, tablets e aparelhos portáteis robustos. A Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções completas de mobilidade para empresas em setores como logística, geomática, silvicultura, transporte público, serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e de segurança. O Handheld Group da Suécia tem subsidiárias na Finlândia, no Reino Unido, na Holanda, na Itália, na Alemanha, na Suíça, na Austrália e nos EUA.

Para obter mais informações, visite o site http://www.handheldgroup.com.

