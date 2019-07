A HONOR lança o conceito "Sharp Tech" e anuncia o "HONOR Vision" com o chipset inteligente "Honghu 818" e câmera estilo pop-up para telas grandes

"Sharp Tech" – O mais novo conceito de inovação tecnológica da HONOR

A HONOR está dedicada em se tornar uma marca tecnológica adorada pela juventude em todo o mundo. "Sharp" representa o espírito de exploração entre os jovens, enquanto o conceito de "Sharp Tech" destaca o desejo da HONOR de explorar a alegria da inovação tecnológica.

Durante seu discurso principal, o Sr. Zhao definiu os elementos da "Sharp Tech" como:

Estar na vanguarda do desenvolvimento do setor com a inovação independente da principal tecnologia.

Atender às demandas por alta qualidade dos consumidores jovens de todo o mundo.

Refletir a atitude de bravura dos jovens através de desafio e exploração contínua.

Representar o espírito de uma Internet descentralizada através de abertura, colaboração e cocriação.

Chipset inteligente "Honghu 818" – Capacitando o HONOR Vision com som e imagem inteligentes

Durante a GMIC, a HONOR também revelou o chipset de tela inteligente "Honghu 818", a mais recente inovação "Sharp Tech" da HONOR e a adição mais recente à família de chipsets Hisilicon. A ser lançado em agosto, o "Honghu 818" da HONOR habilita uma tela inteligente para proporcionar excelente desempenho e qualidade superior de som e imagem. A tela inovadora também será fornecida abertamente para fabricantes, direcionando o desenvolvimento do setor de telas grandes.

O "Honghu 818" é o primeiro sistema em um chip (SoC) de tela inteligente disponível em todo o mundo, baseado na acumulação de 5 anos de pesquisas e desenvolvimento do chipset Hisilicon da empresa. Com sua potente tecnologia de tela e capacidade de processamento, o "Honghu 818" tem um mecanismo mágico de processamento de imagens. Equipado com sete tecnologias avançadas de processamento de imagens, incluindo Estimativa de Movimentos e Compensação de Movimentos (MEMC - Motion Estimate and Motion Compensation), imagens de Alto Alcance Dinâmico (HDR - High Dynamic Range), Super-Resolução (SR – Super-Resolution), Redução de Ruídos (NR – Noise Reduction), Melhoria do Contraste Dinâmico (DCI - Dynamic Contrast Improvement), Gerenciamento Automático de Cores (ACM - Auto Color Management) e Iluminação por Redução Local (LD – Local Dimming), o chipset "Honghu 818" melhora e otimiza a resolução das imagens, o contraste e o desempenho das cores da tela através de vários algoritmos. A tecnologia Histen de áudio otimiza a qualidade sonora em áreas de campo sonoro ultra-amplo, distorção transitória de intermodulação, equalização sonora e sons graves inteligentes. Com seu hardware líder do setor, o produto continua a fornecer uma experiência de áudio incomparável. Contendo um poderoso decodificador multimídia, o chipset suporta decodificação de vídeos de 8K30 quadros a 4K120 quadros, com a habilidade de decodificar imagens de 64 megapixels, que é maior do que o mais alto pixel de fotos de smartphones do mercado. Em comparação com nossos concorrentes, ele proporciona aos aparelhos uma tempo mais rápido de carregamento para vídeos e fotos. O processador de oito núcleos pode lidar com o processamento pesado de imagens em telas grandes e com tarefas múltiplas ao mesmo tempo. A Estimativa de Movimentos e Compensação de Movimentos (MEMC) também é capaz de fornecer imagens de alta resolução, áudio da melhor qualidade e realizar, simultaneamente, interação de voz de campo distante. A taxa de utilização da largura de banda do processador lidera o setor em mais de 50% em média.

Câmera estilo pop-up – Uma nova experiência para o HONOR Vision

A HONOR vem desempenhando um papel pioneiro na estratégia de marca dupla dos negócios da Huawei. Seguindo o sucesso de sua câmera biônica de lentes duplas paralelas, GPU Turbo e tecnologia de I.A., a HONOR está se expandindo para novos setores e disponibilizando sua experiência para o setor de televisores, anunciando a primeira tela inteligente do mundo, habilitada para o "Honghu 818". Usando uma abordagem inovadora para seu desenvolvimento, a HONOR equipou sua mais recente oferta do produto HONOR Vision com uma câmera inteligente estilo pop-up, a qual proporciona a capacidade de processamento de redes (NPU) para reconhecimento facial, trazendo funções poderosas e uma experiência superior para os usuários.

O HONOR Vision será lançado oficialmente em meados de agosto de 2019.

Sobre a Honor

A HONOR é uma marca eletrônica líder de smartphones do Grupo Huawei. A marca foi criada para atender às necessidades dos nativos digitais através de produtos otimizados para a Internet, que oferecem experiências superiores aos usuários, inspiram ações, estimulam a criatividade e capacitam os jovens a realizar seus sonhos. Ao fazê-lo, a HONOR se destacou, demonstrando a sua própria coragem de fazer as coisas de forma diferente e tomar as medidas necessárias para lançar as mais recentes tecnologias e inovações para seus clientes.

Para mais informações, visite a HONOR on-line no endereço www.hihonor.com ou siga-nos no:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/honorofficial/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/952666/HONOR_George_Zhao.jpg

FONTE Honor

Related Links

http://www.hihonor.com



SOURCE Honor