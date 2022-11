A HORWIN apresenta uma motocicleta elétrica exclusiva de alto desempenho com velocidade máxima de 200 km/h na EICMA 2022

MILÃO, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O fabricante elétrico de duas rodas HORWIN faz o mundo das duas rodas se sentar e prestar atenção com sua última geração de motocicletas de alto desempenho. A série HORWIN Senmenti começa com o primeiro modelo SENMENTI 0 com novas baterias, motores, carrocerias, sistemas de assistência e segurança, bem como designs sofisticados. A nova tecnologia foi apresentada na feira internacional de duas rodas EICMA de 8 a 13 de novembro de 2022 em Milão (Itália).

O SENMENTI 0 atinge uma velocidade máxima de 200 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos. O alcance máximo é de impressionantes 300 km a uma velocidade média de 88 km/h. Enquanto o nível de carga da bateria diminui, não há queda no desempenho e o prazer de dirigir é totalmente mantido. Um extensor de alcance também está disponível para um alcance ainda maior. Graças à função Super Charger, o veículo pode carregar sua bateria de 0 a 80 por cento em apenas 30 minutos em qualquer estação de carregamento rápido de carro elétrico (400 V). Aliás, a bateria também pode fornecer eletricidade – por exemplo, para equipamentos de camping ou outros veículos elétricos.

"SENMENTI deriva da pronúncia chinesa da palavra para 'organismo'", explica Wendsor Zhou Wei, CEO e fundador da HORWIN. Ele se refere, portanto, à eletrônica inteligente integrada que está aprendendo. Por exemplo, o SENMENTI 0 se adapta automaticamente ao estilo de condução de seu proprietário e aumenta a eficiência energética.

"Mais de 30 sensores e câmeras no veículo coletam informações em tempo real e, assim, aumentam a segurança", diz Wendsor Zhou. Entre outras coisas, o SENMENTI 0 é equipado com um sistema de frenagem ABS, um sistema antiderrapante, sensores de pressão dos pneus e um sistema de alerta de colisão. Montanha, assistência de partida e marcha à ré, suspensão traseira a ar, diferentes modos de condução, Keyless Go, uma câmera inteligente para tirar fotos automáticas e assentos e manoplas aquecidos aumentam o conforto de condução.

Com seu chassi leve e estável e seu design elegante, o SENMENTI 0 oferece resistência ao ar reduzido. É ideal para viagens urbanas e de cross-country. Espera-se que o veículo esteja à venda em meados de 2023.

A motocicleta elétrica conceito SENMENTI X também é apresentada na EICMA. Uma função dedicada de autoequilíbrio está sendo desenvolvida para esse fim, a fim de manter o veículo em equilíbrio quando estacionado e ao conduzir, e para melhorar ainda mais a segurança da condução.

www.horwinglobal.com

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955012/Eicma_Horwin_001.jpg

FONTE Horwin Global

SOURCE Horwin Global