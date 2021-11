A HotForex recompensa os clientes com ganhos diários de um prêmio de 1 milhão

Um porta-voz da HotForex disse: "Sempre mantemos nossos clientes no centro de tudo o que fazemos e a promoção Return on Free Margin é uma parte empolgante de nossos esforços constantes para fornecer a eles uma ótima experiência de negociação. Esperamos que cada um de nossos valiosos clientes, bem como novos clientes, aproveite a oportunidade de ganhar sua parte dos $ 1.000.000 disponíveis! "

Como funciona o ROFM

A promoção Return on Free Margin dá aos clientes a oportunidade de receber retornos diários sobre seus investimentos. Todos os clientes novos e existentes podem participar e receber ganhos diários de um grande prêmio de $ 1 milhão.

Os ganhos são calculados com base na margem livre diária dos traders e no volume de negociação acumulado do mês atual. O retorno total é creditado na carteira dos traders todos os meses e os traders podem escolher entre negociar ou retirar.

Saiba mais sobre ROFM (Return on Free Margin).

Sobre HotForex

A HotForex é uma corretora de vários ativos internacionalmente aclamada, escolhida por mais de 2,5 milhões de contas ativas em todo o mundo, que ganhou mais de 45 prêmios da indústria cobiçados em seus dez anos de história. A empresa oferece uma ampla variedade de tipos de contas, produtos inovadores, plataformas, ferramentas e recursos educacionais, além de excelente atendimento ao cliente e condições comerciais incomparáveis.

Aviso de risco

Negociar Produtos Alavancados, como Forex e Derivativos, pode não ser adequado para todos os investidores, pois representam um alto grau de risco para o seu capital. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência antes de negociar e, se necessário, procure aconselhamento independente.

