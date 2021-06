A Huawei lança a solução financeira de rede de nuvem para estabelecer o pilar da conectividade para finanças inteligentes

Com o surgimento de serviços inovadores, como o financiamento via Internet e serviços financeiros inclusivos, o setor de serviços financeiros gradualmente entrou em uma nova era marcada pelo financiamento inteligente de todos os cenários. De acordo com o relatório de serviços do setor bancário da China 2020 divulgado pela China Banking Association, o número de transações sem contato ultrapassou 370 bilhões, a taxa de transação bancária fora da agência atingiu 90,88%, e uma miríade de serviços financeiros, como o serviço de crédito pessoal, foi realizada on-line.

Os serviços bancários de hoje estão se transformando da condição "estável" para "estável e ágil". Com base nesse cenário, os bancos precisam garantir alta confiabilidade do sistema e, mais importante, acelerar as inovações de serviços, proporcionando, assim, uma experiência mais conveniente com serviços financeiros diferenciados. Para tanto, espera-se que os bancos acelerem a transformação digital, implicando, por sua vez, em exigências mais altas às redes financeiras.

"A solução de rede de nuvem financeira da Huawei estabelece o elemento base de conectividade para instituições financeiras que preferem infraestruturas 'estáveis + ágeis' para inspirar suas inovações comerciais", disse Kevin Hu, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei. "Esta solução adequada para o futuro acelera o provisionamento de vários serviços financeiros inovadores, oferece experiência de rede diversificada e personalizada e impulsiona a eficiência e automação de O&M, abrindo caminho para finanças inteligentes."

A solução financeira de rede de nuvem reitera os esforços da Huawei para seguir sua filosofia de ser "digital, inteligente e orientada para fornecer serviço". Esta solução desenvolvida para fins específicos cria uma arquitetura de rede financeira estável que apresenta uma rede estável, operações e manutenção estáveis (O&M) e proteção estável, garantindo a continuidade do serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana sem comprometer a segurança e confiabilidade do serviço financeiro.

Por outro lado, esta solução permite uma arquitetura ágil caracterizada pela implementação de aplicações rápidas, acesso rápido de agências nas nuvens e programação rápida de rede em nuvem, por sua vez, provisionando novos serviços em minutos e melhorando a eficiência de inovação de serviços.

A solução de rede de nuvem-financeira da Huawei oferece ofertas inovadoras em quatro grandes cenários.

Rede de Centro de Dados Financeiros (DCN), liberando novas capacidades computacionais com nova Ethernet:

A solução financeira DCN da Huawei assume a liderança no setor, implementando recursos de rede de condução autônoma de nível 3. Esses recursos realizam a automação da rede de ciclo de vida completo para reduzir o tempo de lançamento no mercado (TTM) em 90%, oferecer O&M inteligente em toda a rede para detecção e auto-cura dos níveis mínimos e permitir a previsão proativa de 90% das falhas. Em última análise, isso garante serviços financeiros 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além disso, redes de computação sem perdas e armazenamento são construídas com base na arquitetura all-Ethernet, atingindo zero perda de pacotes em um centro de dados e entre centros de dados ativos na mesma cidade. Como resultado, 100% do poder computacional é liberado e as despesas de locação de fibra são reduzidas.

Rede de área ampla financeira (WAN), permitindo acesso em nuvem no acesso à rede

A solução WAN financeira da Huawei baseia-se na tecnologia SRv6 única de ponta a ponta para permitir o acesso em nuvem em um hop a partir de filiais financeiras. O SRv6 supera a tecnologia do MPLS convencional, reduzindo o número de protocolos necessários de 6 para 2. Após apenas realizar algumas configurações simples em ambas as extremidades, os túneis SRv6 podem ser rapidamente provisionados para acelerar o provisionamento de serviços.

Ao alavancar o algoritmo inteligente de mapa de nuvem, a solução WAN financeira da Huawei pode selecionar de forma flexível o caminho de acesso de nuvem ideal para cada serviço, melhorando efetivamente a eficiência de acesso à nuvem e aumentando a utilização de recursos de rede de nuvem em 30%.

Todas essas soluções destacam o caminho para a conectividade de rede ágil e de alta qualidade entre ramos financeiros, as sedes e as nuvens.

Rede de Campus Financeiro, criando uma rede global

A solução de rede contínua Wi-Fi da Huawei desenvolve um campus financeiro de Wi-Fi 6 à prova de futuro com cobertura total e roaming contínuo, oferecendo experiência totalmente sem fio onipresente para qualquer usuário.

A solução SD-WAN da Huawei cria uma rede global com interconexões super rápidas, facilitando a interconexão ágil de ramos financeiros em todo o mundo e permitindo o alinhamento flexível de rede em nuvem.

Outros recursos atraentes incluem gerenciamento em nuvem orientado por SDN, bem como o O&M inteligente centrado no usuário e aplicativo, que servem para melhorar muito a eficiência de O&M da rede do campus. Especificamente, a calibração inteligente de rádio aumenta o desempenho da rede do campus em até 58%, enquanto O&M inteligente prevê 85% das possíveis falhas. O resultado final é alta estabilidade e confiabilidade do serviço.

Segurança de Rede Financeira de Confiança Zero, proporcionando conscientização situacional em toda a rede

A sinergia de dispositivo de segurança e rede em nuvem torna a segurança da rede financeira de confiança zero uma realidade. Com essa qualidade, as instituições financeiras podem se beneficiar da proteção de segurança de ponta a ponta quando se trata de acesso em nuvem, conectividade em nuvem e até mesmo redes intra-nuvem. Além disso, os serviços em nuvem de segurança da Qiankun equipam instituições financeiras com recursos de proteção de segurança com base em assinaturas.

Na cúpula deste ano, Yu Yafeng, arquiteto sênior da divisão de redes do China Construction Bank, falou sobre como a entidade avançou com a construção de rede e o planejamento de acordo com sua estratégia de "novo financiamento".

O China Construction Bank já uniu forças com a Huawei para construir um WAN de nuvem inteligente baseado na filosofia financeira de rede de nuvem. Esta nova rede facilita a implementação rápida de uma infinidade de serviços, oferece experiência de serviço diversificada para usuários e permite o acesso flexível para as organizações do banco — mesmo em ambientes complexos.

Cao Wei, gerente da equipe de projetos de rede de nuvem do China Merchants Bank, também explicou a inovação conjunta do banco com a Huawei no campo da rede de direção autônoma. Ao introduzir algoritmos de IA, o banco eliminou o problema de ineficiência da O&M manual e alcançou altos níveis de automação e inteligência de rede. E, ao fazer isso, o banco pode fornecer energia infinita para a transformação digital de hoje e de amanhã.

A Huawei ajuda instituições financeiras a atualizar a sua infraestrutura, engajar-se em inovação ágil, gerenciar dados de forma inteligente, oferecer serviços inclusivos e atualizar serviços financeiros direcionados a setores específicos, ajudando os clientes financeiros a se tornarem digitais mais rapidamente e a se tornarem mais inteligentes.

O Huawei Intelligent Finance Summit, sediado pela Huawei, é um evento global de TIC que se concentra no setor de serviços financeiros. A primeira cúpula foi realizada em 2013, e todos os participantes desta cúpula são membros de elite do setor. O Huawei Intelligent Finance Summit 2021 será realizado de 3 a 4 de junho. Sob o tema "Acelerar a digitalização financeira, o novo valor juntos", vamos explorar como acelerar o progresso em direção a finanças inteligentes e criar um novo valor juntos a partir de quatro perspectivas: estratégias, negócios, tecnologias e ecossistemas. Para mais informações sobre o Huawei Intelligent Finance Summit 2021, acesse: https://e.huawei.com/topic/2021-event-fsi-summit/en/index.html

