A Huawei lança estratégia de produtos inteligentes de última geração e novos produtos de IA

Além de mergulhar profundamente em áreas de produtos específicos, a Huawei Enterprise também está integrando tecnologias importantes em várias áreas de produtos, como por exemplo, redes IP e ópticas, 5G e Wi-Fi 6, IP e armazenamento, e SDN soft/hard. Com foco em campi e centros de dados, estamos avançando a inteligência nas nossas inovações, para oferecer produtos e soluções inteligentes competitivos de última geração".

A Huawei lança arquitetura de IA de três camadas para criar redes IP inteligentes para a era da IA

Pela primeira vez, a Huawei lançou uma arquitetura de IA de três camadas, para criar redes IP inteligentes, reunindo conectividade, operações e manutenção, e aprendizado inteligentes para a era da IA. A arquitetura inclui a série de produtos Engine AI Turbo, o sistema de controle e gerenciamento de rede de condução autônoma iMaster NCE e a primeira plataforma de IA de rede iMaster NAIE do setor. A empresa incluiu recursos de IA em várias camadas de redes IP, aprimorando completamente o nível de inteligência das redes IP e acelerando o desenvolvimento da rede para oferecer suporte à condução autônoma.

Kevin Hu, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, disse: "A Huawei continuará aprimorando a vantagem competitiva de seus produtos e soluções, aproveitando a arquitetura de IA de três camadas para redes IP inteligentes, com base nas séries de produtos Engine AI Turbo, iMaster NCE e iMaster NAIE. Nós nos esforçamos para melhor atender clientes e parceiros globais e liderar o desenvolvimento de redes IP inteligentes".

A Huawei lança o armazenamento inteligente totalmente em flash OceanStor Dorado de nova geração, com base nos processadores Kunpeng e Ascend

A nova geração de armazenamento inteligente totalmente em flash OceanStor Dorado da Huawei (série OceanStor C) é uma plataforma de alta velocidade de ponta a ponta, desenvolvida com base nos processadores de IA Kunpeng 920 e Ascend 310. Permite 20 milhões de operações de E/S por segundo (IOPS) e reduz a latência para 0,1 ms. A arquitetura SmartMatrix totalmente interconectada e altamente confiável garante o bom funcionamento dos principais negócios, mesmo no caso de falha do controlador. Além disso, com base nos recursos de aprendizado de máquina do processador de IA Ascend 310, a taxa de acertos do cache de leitura foi aprimorada em 50%. Aproveitando a interconectividade de IA baseada em nuvem, também permite o gerenciamento inteligente do ciclo de vida completo, melhorando continuamente a experiência de armazenamento durante o uso.

Peter Zhou, vice-presidente da linha de produtos de TI da Huawei e presidente do domínio de dados e armazenamento inteligente da Huawei, declarou: "Com o rápido desenvolvimento de tecnologias de ponta, como o 5G, a IA e a Internet das Coisas (IoT), ampla gama de aplicativos e grandes quantidades de dados são gerados, impondo requisitos exigentes no processamento de dados em tempo real. As infraestruturas de dados devem ser atualizadas para atender a essas demandas. O armazenamento inteligente totalmente em flash OceanStor Dorado, a solução de armazenamento inteligente da nova geração, incorpora os anos de experiência da Huawei em tecnologias de armazenamento totalmente em flash e visa melhor auxiliar os clientes a obter o máximo valor possível de seus dados".

Zhou também anunciou o lançamento do Flash Only Plus, um esquema universal de armazenamento em flash, que torna o armazenamento totalmente em flash mais economicamente viável, mais acessível e mais fácil de usar.

A Huawei anuncia a estratégia da rede inteligente OptiX para empresas e novos produtos, incluindo o OptiXtrans DC908, o primeiro produto DCI inteligente do setor

A Huawei anunciou a estratégia da rede inteligente OptiX para empresas e apresentou três séries de produtos inovadores: OptiXtrans, OptiXaccess e OptiXstar, para lidar com os cenários de centros de dados, a transmissão e o campus totalmente ópticos. Dentre os produtos recém-lançados, estão:

Huawei OptiXtrans DC908, o primeiro produto DCI inteligente do setor, que foi adaptado para clientes globais de centros de dados para garantir interconexão suave do centro de dados. O produto se baseia em arquitetura simplificada e oferece suporte ao provisionamento de serviços de um clique, sem operações profissionais. A implantação leva menos de oito minutos. Com capacidade de transmissão de 48T em uma fibra óptica, pode reduzir o número de conexões de fibra em 90% por site. Equipado com chips e algoritmos dedicados, as redes podem ser gerenciadas de forma inteligente;

Huawei OptiXtrans E9600, o primeiro dispositivo de transmissão inteligente totalmente óptico personalizado para empresas, pode ser amplamente utilizado em indústrias significativas para o desenvolvimento social e econômico dos países, como energia, eletricidade, transporte, educação e finanças. A segurança em nível industrial garante alta confiabilidade na transmissão de dados da produção no longo prazo;

Huawei OptiXaccess e o OptiXstar são séries de produtos de acesso óptico e terminal óptico, projetados para empresas que pretendem remodelar as redes tradicionais de campus com fibras ópticas ecológicas e aumentar a eficiência operacional das empresas.

Richard Jin, presidente da linha de produtos de transmissão e acesso da Huawei, disse: "A reestruturação de redes tradicionais é uma necessidade premente das empresas em transformação digital. Com base nas vantagens das tecnologias de fibra óptica em largura de banda, no consumo de energia e na estabilidade de transmissão, cada vez mais indústrias estão começando a usar conexões ópticas na produção e nas operações, a fim de reduzir custos de transmissão de rede, aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência comercial. Para tanto, a Huawei, sendo líder no setor óptico, lançou a estratégia da rede inteligente OptiX e a série de produtos inovadores 'três OptiXs' para o mercado corporativo, a fim de construir conectividade óptica onipresente como base totalmente óptica para a transformação digital de empreendimentos".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997634/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997635/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997636/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997637/4.jpg

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei