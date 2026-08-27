A HUBLOT APRESENTA O BIG BANG RELOADED UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM CERAMIC: DANDO INÍCIO A UMA NOVA TEMPORADA LENDÁRIA

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Hublot SA

Aug 27, 2026, 04:00 ET

NYON, Suíça, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O sorteio da fase de grupos definiu o formato da temporada de 2026/27. Como Relógio Oficial da Liga dos Campeões da UEFA desde 2015, a Hublot comemora a ocasião apresentando o Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic, o oitavo relógio fruto dessa parceria.

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Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic
Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic

Ao longo de onze temporadas, a Hublot marcou o tempo no que há de melhor do futebol europeu, desde as eliminatórias até a conquista de troféus. Cada edição do relógio oficial representa a lembrança de uma campanha, um gol, uma emoção. E com este não é diferente: A edição marca o início de uma competição em que, até os últimos segundos, tudo pode acontecer.

O relógio Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic apresenta uma caixa de 44 mm em titânio com acabamento acetinado e polido, complementada por um aro que combina titânio polido e cerâmica azul – a cor icônica da competição. O mostrador esqueletizado azul fosco revela o mecanismo do movimento, enquanto o logotipo da Hublot decora o ponteiro dos segundos. O fundo da caixa em cerâmica azul com acabamento acetinado conta com um cristal de safira que exibe o logo da competição. Através dele, é possível admirar o calibre HUB1280 de manufatura Unico, um movimento cronógrafo automático com roda de colunas formado por 354 componentes, que oferece uma reserva de marcha de aproximadamente 72 horas. A pulseira combina borracha azul e couro de vitelo branco estampado com estrelas, realçada por costura azul e presa por um fecho dobrável de titânio. Com resistência à água até 100 metros de profundidade, o relógio é apresentado em uma caixa acompanhada de uma réplica em miniatura do troféu concedido ao clube vencedor da Liga dos Campeões da UEFA e de um holograma. Desde sua estrutura em titânio até seu movimento Unico de fabricação própria, o Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic incorpora de forma inconfundível a inovação, a expertise e a ousadia que definem a Hublot. Essa confiança se reflete no programa "5+5" da Manufatura: uma das garantias mais completas do setor, oferecendo cobertura de até dez anos. É uma expressão tangível da confiança da Hublot em seus produtos e em suas equipes de design, desenvolvimento e montagem.

"Começa uma nova temporada da Liga dos Campeões da UEFA, trazendo consigo o desejo constante de contar a história daquelas noites em que tudo pode acontecer. Este Big Bang Reloaded marca os onze anos de parceria com a competição mais assistida do futebol europeu. O azul do mostrador, a estrela na pulseira... cada detalhe é um lembrete de que, quando se trata de futebol, o tempo não se conta; se vive. A Hublot ama futebol!" – Julien Tornare, CEO da Hublot

Limitado a 100 peças, o Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic já está disponível nas boutiques da Hublot em todo o mundo e no site Hublot.com

HUBLOT

Em 1980, pela primeira vez, um relógio foi apresentado com uma caixa de ouro e pulseira de borracha, revolucionando o mundo da relojoaria de luxo. Assim nasceu a Hublot, cujo nome foi dado em homenagem ao aro inspirado em uma janela de navio com seus parafusos expostos, e assim nasceu também a Arte da Fusão.

Em 2005, a marca levou o pensamento criativo a um novo patamar com o Big Bang e sua caixa com design, tamanho e construção em camadas icônicos. No mesmo ano, a Hublot recebeu o prêmio Best Design no Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Desde então, impulsionado por essa mentalidade revolucionária, o Big Bang nunca parou de se reinventar, se tornando o primeiro relógio icônico do século XXI.

O conceito de fusão é onipresente e o princípio que orienta todas as coleções: os relógios Big Bang redefinem as geometrias do tempo, os Classic Fusion equilibram ousadia e discrição, enquanto as Exceptional Timepieces superam todas as expectativas com criações relojoeiras sem precedentes. Com sua disruptiva abordagem de desafiar o convencional, o DNA da Hublot é traduzido nos calibre Unico, Meca-10 e turbilhão que ela mesma desenvolveu internamente, adicionando mais uma camada de significado à Arte da Fusão.

Desde 2026, o compromisso da Hublot com a excelência técnica tem sido apoiado por uma estrutura de garantia aprimorada para os relógios elegíveis adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2026. Esta estrutura aprimorada inclui a garantia básica de 5 anos e a possibilidade de estendê-la por mais 5 anos por meio do programa Hublotista, resultando em até dez anos de cobertura.

A alquimia está arraigada na Hublot e não apenas na Manufatura. A magia pode acontecer em uma partida de futebol — resultando em parcerias com os eventos mais importantes (UEFA Champions League e UEFA Euro™), mas também pode acontecer em um concerto, em uma partida de basquete, em uma performance artística ou em uma experiência gastronômica única com a família de Chefs consagrados Hublot. Assim, as Hublot Vibes ganham vida nos momentos compartilhados de exaltação entre os Hublotistas, a comunidade de orgulhosos proprietários da Hublot. A Arte da Fusão vai além do tangível, ela é uma maneira de ser, o Hublot way of life.

Linha do tempo Hublot Loves Football
2006 I Patrocinador da seleção suíça de futebol e a primeira marca de relógios de luxo a estabelecer uma parceria no futebol
2008 I Relógio oficial do campeonato europeu UEFA na Áustria e na Suíça
2008 I Cronometrista oficial do Manchester United FC
2010 | Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ na África do Sul
2011 I Cronometrista oficial do AFC Ajax de Amsterdã
2011 I Cronometrista oficial do Bayern de Munique FC
2012 I Relógio oficial do campeonato europeu UEFA na Polônia e na Ucrâni
2012 I Cronometrista oficial do Juventus FC
2013 I Cronometrista oficial do Paris Saint-Germain FC
2014 I Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ no Brasil
2015 I Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino™ no Canadá
2015 I Cronometrista oficial do Chelsea FC
2015 I Relógio oficial da Liga dos Campeões da UEFA e da UEFA Europa League - Cronometrista oficial desde 2021
2016 I Relógio oficial do campeonato europeu UEFA na França
2018 I Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ na Rússia
2019 I Relógio oficial da Liga de Campeões feminina da UEFA
2019 I Relógio oficial nas finais da Liga das Nações da UEFA
2019 I Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino™ na França
2020 I Cronometrista oficial da Premier League
2021 I Relógio oficial do campeonato europeu UEFA na Europa
2021 I Cronometrista oficial da UEFA Europa Conference League
2022 I Relógio oficial do campeonato europeu feminino da UEFA na Inglaterra
2022 I Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ no Catar
2023 I Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino™ na Austrália e Nova Zelândia
2024 I Relógio oficial do UEFA EURO 2024™ na Alemanha
2025 I Relógio oficial do campeonato europeu feminino da UEFA na Suíça

Sobre a UC3
A UC3 reúne a UEFA, órgão dirigente do futebol europeu, e a Clubes Europeus de Futebol (EFC), que representa mais de 800 dos principais clubes da Europa, em torno de uma nova visão sobre o gerenciamento dos direitos comerciais das "UCCs" (competições de clubes da UEFA).
A UC3 é a entidade comercial responsável por gerar receitas das UCCs e criar valor para nossos parceiros. É ela que supervisiona a gestão, a comercialização e a execução de todos os direitos comerciais (incluindo direitos de mídia, patrocínio e licenciamento) para competições de clubes masculinos e femininos de elite da UEFA.

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