HUBLOT DÉVOILE LA BIG BANG RELOADED UEFA CHAMPIONS LEAGUE TITANIUM CERAMIC: LE COUP D'ENVOI D'UNE NOUVELLE SAISON DE LÉGENDE

NYON, Suisse, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- Le tirage au sort de la phase de ligue vient de dessiner les contours de la saison 2026/27. En tant que Montre Officielle de l'UEFA Champions League depuis 2015, Hublot dévoile cette année la Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic, huitième garde-temps né de cette collaboration.

Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic

Depuis onze saisons, Hublot chronomètre le meilleur du football européen, des qualifications aux soulèvements de trophée. Chaque édition de la montre officielle a porté en elle la mémoire d'une campagne, d'un but, d'un frisson. Celle-ci ne déroge pas à la règle: elle marque le début d'une compétition où tout, jusqu'à la dernière seconde, peut arriver.

La Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic affiche un boîtier de 44 mm en titane satiné et poli, épaulé d'une lunette associant titane poli et céramique bleue, couleur immuable de la compétition. Le cadran squelette bleu mat laisse deviner les rouages du mouvement, tandis que le logo Hublot orne l'aiguille des secondes. Le fond de boîtier en céramique bleue satinée est fermé d'un verre saphir affichant le logo de la compétition. Il permet d'admirer le calibre manufacture Unico HUB1280, un mouvement chronographe automatique à roue à colonnes composé de 354 éléments et doté d'une réserve de marche d'environ 72 heures. Le bracelet marie caoutchouc bleu et veau blanc imprimé d'étoiles, surpiqûres bleues à l'appui, fermé d'une boucle déployante en titane. Étanche à 100 mètres, la pièce est présentée dans un écrin accompagné d'une réplique miniature du trophée décerné au club vainqueur de l'UEFA Champions League et d'un hologramme. De sa structure en titane à son mouvement Manufacture Unico, la Big Bang Reloaded Champions League Titanium Ceramic incarne résolument l'innovation, l'expertise et l'audace qui caractérisent Hublot. Cette assurance se reflète à travers la garantie « 5+5 » de la Manufacture : il s'agit de l'une des garanties les plus étendues du secteur, offrant jusqu'à dix ans de couverture. Un tel engagement souligne la confiance que Hublot accorde à ses produits et aux équipes qui les conçoivent, les développent et les assemblent.

« Une nouvelle saison de UEFA Champions League débute et avec elle, l'envie intacte de raconter ces nuits où tout peut basculer. Cette Big Bang Reloaded porte en elle onze années de complicité avec la compétition la plus regardée du football européen. Le bleu de son cadran, l'étoile de son bracelet, chaque détail rappelle que le temps, au football, ne se contente jamais d'être compté : il se vit. Hublot Loves Football ! » – Julien Tornare, Hublot CEO

Limitée à 100 exemplaires, la Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic sera disponible dans les boutiques Hublot du monde entier et sur Hublot.com aujourd'hui

HUBLOT

En 1980, une montre audacieuse allie pour la première fois un boîtier en or et un bracelet en caoutchouc, bouleversant par là même le monde de l'horlogerie de luxe. Sa lunette et ses vis imposent un nom : Hublot est né. Et avec elle, l'Art de la fusion.

En 2005, la Maison rehausse l'exercice de style avec la Big Bang qui se démarque par son design iconique, son diamètre et sa carrure multicouche. La même année, Hublot reçoit la distinction « Best Design » au Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Depuis, la Big Bang n'a de cesse de se réinventer à la faveur de cet état d'esprit avant-gardiste. La première icône horlogère du XXIe siècle est ainsi née.

Le concept de fusion est omniprésent. Il est le fil conducteur qui inspire toutes les collections. Les garde-temps Big Bang donnent une nouvelle géométrie au temps, la Classic Fusion incarne l'équilibre entre sobriété et audace tandis que les Exceptional Timepieces s'affranchissent de tous les repères traditionnels pour créer des objets horlogers sans précédent. Forte de son approche disruptive visant à défier les conventions horlogères, Hublot transcrit son ADN dans ses calibres de manufacture Unico, Meca-10 et tourbillon, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l'Art de la Fusion.

Depuis 2026, l'engagement de Hublot envers l'excellence technique est soutenu par un système de garantie étendue pour les garde-temps éligibles achetés à partir du 1er janvier 2026. Cette garantie propose une couverture de base de 5 ans et la possibilité d'une extension de 5 ans supplémentaires pour les pièces éligibles via le programme Hublotista — portant la couverture à une durée totale de dix ans.

Hublot a toujours cultivé cette alchimie, et pas uniquement au sein de sa Manufacture. La magie peut naître sur un terrain de foot, donnant lieu à des partenariats avec de grands événements (UEFA Champions League et UEFA Euro™). Parfois, elle naît lors d'un concert, d'un match de basket, d'une performance artistique ou encore lors d'une expérience gastronomique unique avec la famille de chefs étoilés de Hublot. C'est ainsi que la « ferveur Hublot » prend vie, lors de moments exaltants partagés avec les Hublotistas, la communauté de fiers propriétaires d'un garde-temps Hublot. L'Art de la Fusion ne s'arrête pas au tangible. C'est un art de vivre, à la Hublot.

Rétrospective Hublot Loves Football

2006 I Sponsor de l'équipe nationale de football suisse, c'est la première fois qu'une marque de luxe s'engage dans un partenariat dans le domaine du football

2008 I Montre Officielle de l'UEFA EURO en Autriche et en Suisse

2008 I Chronométreur Officiel de Manchester United FC

2010 | Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Afrique du Sud

2011 I Chronométreur Officiel de l'AFC Ajax Amsterdam

2011 I Chronométreur Officiel du FC Bayern Munich

2012 I Montre Officielle de l'UEFA EURO en Pologne et en Ukraine

2012 I Chronométreur Officiel de la Juventus FC

2013 I Chronométreur Officiel du Paris Saint-Germain FC

2014 I Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Brésil

2015 I Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ au Canada

2015 I Chronométreur Officiel de Chelsea FC

2015 I Montre Officielle de la Ligue des champions de l'UEFA et la Ligue Europa de l'UEFA. Chronométreur officiel depuis 2021

2016 I Montre Officielle de l'UEFA EURO en France

2018 I Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Russie

2019 I Montre Officielle de Ligue des champions féminine de l'UEFA

2019 I Montre Officielle de l'UEFA Nations League Finals

2019 I Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en France

2020 I Chronométreur Officiel de la Premier League

2021 I Montre Officielle de l'UEFA EURO en Europe

2021 I Chronométreur officiel de l'UEFA Europa Conference League

2022 I Montre Officielle de l'UEFA Women's Euro en Angleterre

2022 I Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Qatar

2023 I Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en Australie et en Nouvelle-Zélande

2024 I Montre Officielle de l'UEFA EURO 2024™ en Allemagne

2025 I Montre Officielle de l'UEFA Women's Euro en Suisse



À propos de l'UC3

L'UC3 réunit l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, et l'EFC (European Football Clubs), qui représente plus de 800 clubs européens de haut niveau, autour d'une nouvelle vision de la gestion des droits commerciaux des compétitions de clubs de l'UEFA (les « UCC »).

L'UC3 est l'entité commerciale chargée de générer des revenus à partir des UCC et de créer de la valeur pour ses partenaires. L'organisation supervise la gestion, la vente et la livraison de tous les droits commerciaux (y compris les droits médiatiques, de parrainage et de licence) pour les compétitions de clubs masculines et féminines d'élite de l'UEFA.