A Hublot está comprometida em ajudar a proteger os rinocerontes e se aliou à SORAI - Save Our Rhinos Africa and India

NYON, Suíça, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Hublot firmou uma parceria com Kevin Pietersen e a SORAI (Save Our Rhinos Africa and India) para proteger os rinocerontes que estão ameaçados de extinção. A estrela internacional do críquete e embaixador da marca está se dedicando totalmente a uma causa pela qual ele é apaixonado: salvar esses gigantes mamíferos herbívoros que habitam a África e a Ásia, uma questão urgente para nosso planeta e para as futuras gerações. Ricardo Guadalupe, o CEO da Hublot, está na África do Sul para marcar o início da parceria com Kevin Pietersen. Para selar essa colaboração, a relojoaria desenvolveu um relógio que será lançado muito em breve.