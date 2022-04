A HUBLOT LANÇA DOIS NFTs COM TAKASHI MURAKAMI

Esta nova fase na colaboração artística desenvolvida com Takashi Murakami se apresenta na forma de dois NFTs estáticos que exibem a flor com seu sorriso malicioso, tema emblemático do trabalho de Murakami e do seu movimento artístico Superflat. O primeiro NFT, baseado na versão All Black, é uma edição limitada de 216 unidades, enquanto o segundo, que recriará as cores da versão altamente exclusiva Sapphire Rainbow, será uma edição limitada a 108 unidades. Estes trabalhos digitais em NFT se destinam principalmente aos proprietários destas duas edições limitadas de relógios, a quem serão oferecidos. Os proprietários atuais destes relógios serão facilmente rastreados por meio do sistema de proteção eletrônica e garantia (um sistema de garantia desenvolvido pela Hublot, como parte de uma tendência global para lutar contra a corrupção e rastrear e acompanhar o ciclo de vida do produto, lançada pela LVMH. A garantia eletrônica da Hublot é armazenada no blockchain AURA). Se assim quiserem, os proprietários dos relógios poderão receber seu NFT gratuito na sua carteira eletrônica. Em maio, a Hublot lançará uma página no mercado decentralizado de NFTs, onde os proprietários poderão trocar seus NFTs.

O lançamento do NFT Hublot x Takashi Murakami será conduzido por meio de uma campanha de promoção com foco na arte, baseando-se nos princípios do marketing de guerrilha. Depois de serem apresentados no Watches & Wonders, a feira de relojoaria de Genebra, pôsteres serão montados secretamente em Londres e Nova York e gigantescas projeções luminosas iluminarão prédios emblemáticos.

Uma quantidade limitada destes NFTs estará disponível para o público em maio de 2022. Fique de olho!

Nossa colaboração com Takashi Murakami nos levou até a arte digital, um campo de expressão no qual a Hublot se tornou um pioneiro, no âmbito do mundo da relojoaria. A partir de agora, os NFTs serão parte integral do nosso mundo artístico "Hublot loves art"

RICARDO GUADALUPE

CEO da HUBLOT

Dando continuidade à minha colaboração artística com a Hublot, fazer uso de novas formas de expressão artística, tais como os NFTs, parece ser uma forma natural de desenvolver nosso relacionamento. Olhando para frente."

TAKASHI MURAKAMI

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se define pela sua inovação, que começou com a combinação original do ouro e da borracha. Este conceito nasceu das ideias visionárias do presidente Jean-Claude Biver e se tornou realidade graças ao competente Ricardo Guadalupe, que se tornou o CEO da marca em 2012.

O nascimento do modelo icônico Big Bang em 2005, que ganhou várias reedições, inaugura a era de novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cujas complicações - desde as mais simples às mais sofisticadas - transportam o DNA excepcional desta Manufatura suíça em forte expansão.

Com profundo respeito à preservação dos conhecimentos tradicionais de ponta e fiel à sua filosofia "Be First, Different and Unique", a casa relojoeira suíça está constantemente na vanguarda através de suas inovações de materiais (Magic Gold - o ouro resistente a arranhões, cerâmicas com cores vivas, vidro de safira) e da criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre o passado e o presente, a HUBLOT se lança num futuro visionário para uma casa da alta relojoaria: o da fusão com os maiores eventos de nossos tempos (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM ) e com os mais emblemáticos embaixadores do momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Descubra o universo da HUBLOT em nossa rede de boutiques localizadas nas maiores cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Cingapura, Zurique e em HUBLOT.com

