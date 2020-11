A importância da gestão de facilities na retomada ao ambiente físico de trabalho

"Atendemos às necessidades dos nossos clientes e parceiros, caso a caso. Oferecemos soluções diferenciadas aplicadas dentro da empresa na prestação de serviços de limpeza, copa, jardinagem, coleta de resíduos, manutenção predial e bombeiro civil, que operando dentro das normas, promovem a alavancagem no negócio. Com ampla estrutura e inovação, o Grupo Albatroz conta com equipe especializada na execução dos serviços prezando pela excelência e segurança de todos os colaboradores, direta e indiretamente", indica Geraldson Pinheiro, Gerente Operacional do Grupo Albatroz

Pinheiro aponta as principais transformações e comenta sobre serviços às empresas para passagem tranquila pelo cenário em transformação. "A forma de trabalho, de se relacionar e de viver mudou. Por isso, oferecemos ainda mais possibilidades e suporte aos nossos clientes para que tudo continue fluindo, mesmo em outros estilos. Atendemos empresas de diversos setores que precisaram se adaptar às novas regras e continuar operando. Para isso, garantimos segurança, apoio e proteção aos nosso clientes para atravessarem esse cenário totalmente inesperado. Com muitas empresas mais flexíveis ao período de isolamento social, o papel de facilities torna-se ainda mais essencial nessa transição", acrescenta.

O Gerente Operacional ainda destaca que o papel de facilities nesse caso, por meio da gestão de escritórios e edifícios, é importante para a implantação de estratégias de prevenção ao contágio no local de trabalho. "Medidas para reduzir a concentração de pessoas e a proximidade física entre os funcionários em um mesmo ambiente deverão ser adotadas. Outra saída que pode auxiliar na gestão das instalações, são as plataformas online de facilities que permitem que algumas funções sejam realizadas por meio de sistemas automatizados. Isso ajuda a diminuir a circulação de pessoas, pois o controle da estrutura é realizado sem contato físico", explica.

Para finalizar, Pinheiro comenta que o papel de facilities a partir de agora — e até quando o Coronavírus continuar sendo uma ameaça — é também ajudar a garantir que os colaboradores e parceiros estejam cumprindo todas as medidas preventivas.

O Grupo Albatroz, uma das maiores empresas de serviços de segurança e facilities instalada no Brasil há quase três décadas, alcançou R$ 650 milhões de faturamento em 2019. Para 2020, mesmo em cenário de pandemia, os números são positivos e a companhia prevê um crescimento de 20%. Entre os seus clientes estão Banco do Brasil, Ceagesp, Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Sobre o Grupo Albatroz: Presente no Brasil há três décadas, o Grupo Albatroz consolida-se como uma das maiores e mais tradicionais empresas de segurança e facilities no mercado nacional. Com total expertise na prestação de serviços de alta complexidade em segurança pessoal, patrimonial, portaria e controle de acessos, recepção, combate a incêndio, segurança eletrônica e facilities, a companhia conta com mais de 13 mil colaboradores especializados presentes em mais de 400 cidades brasileiras. Além disso, a empresa conta com estratégia personalizada, desenvolvendo análises de risco e planos de trabalho, projetando alternativas para as mais distintas situações, sempre em busca da excelência na prestação dos serviços. Tudo isso é possível porque a companhia conta com um time de profissionais de alta performance que sempre caminha em direção a grandes desafios.

Contato para imprensa

Patrícia B. Teixeira e Equipe

We Plan Before - WPB Consulting

(11) 9 7270-3407 | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344858/image004.jpg

FONTE Grupo Albatroz

SOURCE Grupo Albatroz