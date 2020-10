A importância da limpeza na rotina de skincare

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Há uma série de cuidados a serem feitos para garantir a saúde da nossa pele. Mas o caminho para conseguir uma pele perfeita começa nos detalhes, e criar o hábito de lavar o rosto de manhã e noite é um dos passos mais importantes que pode ajudar a recuperar a aparência viçosa da pele, controlar a oleosidade e prevenir o envelhecimento cutâneo precoce.

"São inúmeros os benefícios que se nota na pele de quem cria uma rotina de higienização diária. Por exemplo, para aqueles com a pele oleosa, limpá-la com produtos específicos e horários recomendados pelo dermatologista ajuda a diminuir a produção em excesso de oleosidade da pele", comenta a dermatologista Dra. Paola Santos (CRM-SP 129.024).

Mas engana-se quem pensa que só precisa de higienização a pele oleosa. A pele seca também precisa ser higienizada da maneira correta e com o produto adequado para permitir a limpeza da pele sem ressecá-la, ou seja, o cuidado da higienização é recomendado para todos os tipos de pele. "O primeiro passo é uma consulta com o dermatologista que vai indicar o produto ideal que deve ser usado de acordo com o tipo de pele do paciente, e então, com a recomendação, começar esse importante passo que é o primeiro para a rotina de skincare", finaliza a médica.

Pensando nisso, Dermotivin®, desenvolvido pela Galderma, possui higienizadores em formato de barra, líquido e espuma para cada tipo de pele. As linhas Original (pele mista ou oleosa), Oil Control (pele muito oleosa), Salix (pele com tendência à acne) e Soft (pele seca ou sensibilizada) são indicadas para a limpeza de pele, passo número um para começar uma rotina de skincare. Já o Scrub é um sabonete cremoso com microesferas esfoliantes que promovem limpeza profunda.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma